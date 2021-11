Lo studio rivela una forte crescita degli investimenti FinTech

Secondo lo “State of Fintech Q3” pubblicato dal Boston Consulting Group, le tendenze di finanziamento sono guidate da prodotti e conti di pagamento.

‘evoluzione a tecnologia finanziaria È in forte espansione sia a livello globale che nazionale, guidato dall’opportunità di risolvere i reali attriti dei clienti. Il contesto della crisi sanitaria ha aiutato questo boom aumentando la domanda di servizi digitali del 100%”, spiega. Carlos Bassi, amministratore delegato e socio BCG. “Molte start-up hanno sviluppato soluzioni per soddisfare esigenze che non vengono soddisfatte dalle aziende tradizionali. Modelli di business innovativi, elevata reattività e capacità di offrire un’esperienza semplice e impressionante sono fattori chiave che consentono lo sviluppo di tecnologie finanziarie di successo”, ha aggiunge.

Complessivamente, gli investimenti in fintech sono aumentati del 173% nel terzo trimestre del 2021 Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, osserva la rivista TyN.

La crescita degli investimenti nel settore fintech ha stabilito un altro record

Altri dati del rapporto

Finora gli investimenti del 2021 hanno raggiunto i 93 miliardi di dollari. Questo rappresenta il 90% di tutti gli investimenti nel 2020.

Il volume totale dei fondi nel terzo trimestre del 2021 è il più alto in un trimestre per tutto il 2021, per un totale di 34,4 miliardi di dollari a livello globale.

I mega deal (round di finanziamento pari o superiori a $ 100 milioni) sono più frequenti e hanno guidato l’impressionante crescita degli investimenti osservata nel 2021. Solo nel terzo trimestre del 2021 sono stati effettuati 101 mega deal, per un totale di $ 23 miliardi.

Pagamenti e conti, ciascuno dei quali ha ricevuto oltre 7,5 miliardi di dollari di investimenti, hanno rappresentato il 45% degli investimenti totali nel terzo trimestre.

A livello regionale, le Americhe continuano a guidare i finanziamenti totali: 56 miliardi di dollari di finanziamenti finora nel 2021.

Le Americhe e l’EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) hanno registrato la maggiore crescita degli investimenti totali nel 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, con incrementi rispettivamente del 163% e del 155%.

La regione dell’Asia Pacifico ha visto il maggiore aumento degli investimenti dal secondo trimestre del 2021 al terzo trimestre del 2021, con 7 miliardi di dollari raccolti nel terzo trimestre del 2021, con una crescita del 97% rispetto al secondo trimestre del 2021.