L’Occidente potrebbe innamorarsi di Lula a causa della politica estera del Brasile?

Quando il Brasile ha eletto Luiz Inácio Lula da Silva presidente per la seconda volta nell’ottobre dello scorso anno, molti in Occidente hanno guardato con sollievo e sperato che avrebbe posto fine al periodo di populismo guidato dal suo predecessore, Jair Bolsonaro.

Ma da allora Lula si è fatto un nome sulla scena internazionale, soprattutto per i suoi commenti sulla guerra in Ucraina. La politica estera di Lula potrebbe metterlo in contrasto con l’Europa, a pochi mesi dal suo incarico?

“Lula ha vinto le elezioni l’anno scorso… [y la mayoría de la gente celebró su victoria”. Christopher Sabatini, investigador senior para América Latina en Chatham House, declaró a Euronews. “La percepción internacional ha cambiado desde entonces, en gran parte porque Lula está llevando a cabo ahora una campaña internacional muy agresiva basada en visiones del mundo que vienen de lejos.

“Y esa visión es principalmente intentar crear un mundo multipolar y que Brasil sirva de portavoz, de voz del Sur Global, que incluye a China y Rusia en muchos sentidos”.

Los polémicos comentarios de Lula

Lula desató la polémica en Occidente tras sugerir que los aliados de Ucrania estaban prolongando la guerra porque proporcionan armas y apoyo a Kiev.

“Estados Unidos tiene que dejar de fomentar la guerra y empezar a hablar de paz; la Unión Europea tiene que empezar a hablar de paz para que podamos convencer a Putin y a Zelenski de que la paz nos interesa a todos y que la guerra sólo les interesa, por ahora, a ellos dos”, declaró Lula a la prensa durante su reciente viaje a China.

La Casa Blanca replicó inmediatamente, diciendo que Lula estaba “repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, sin fijarse en los hechos”.

Desde entonces, el Presidente de Brasil ha condenado la violación de la integridad territorial de Ucrania y ha mantenido su llamamiento a las negociaciones de paz.

No era la primera vez que Lula desafiaba el consenso en política exterior de sus aliados occidentales. En enero, afirmó que tanto Kiev como Moscú son culpables de la invasión rusa de Ucrania.

También se ha negado a firmar una declaración de las Naciones Unidas en la que se critican las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y ha permitido que dos buques de guerra iraníes atraquen en territorio de su país.

La semana pasada también pidió a las naciones BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- que sustituyeran el dólar por otra moneda para el comercio internacional.

Estos movimientos, según Sabatini, podrían irritar a Occidente y obligarle a reevaluar la posición de Brasil: “Para mucha gente en Europa Occidental y en Estados Unidos, que antes pensaban que el compromiso de Lula con el Sur Global era más bien un valor neutro, ahora parece que en realidad puede estar socavando algunos de los valores claves del Norte desarrollado”.

¿Puede Brasil influir en la guerra de Ucrania?

Tras los comentarios iniciales de Lula y sus llamamientos a las negociaciones de paz, Kiev invitó al presidente brasileño a venir a Ucrania para que pudiera “comprender las causas reales y la esencia de la agresión rusa”.

Oleg Nikolenko, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, también dijo que los comentarios de Lula ponían “a la víctima y al agresor en la misma balanza”.

Esta respuesta, según Fredrik Erixon, director del Centro Europeo de Economía Política Internacional, es una de las razones por las que Brasilia no tiene mucha influencia en la guerra de Ucrania, a pesar de los esfuerzos de Lula por iniciar conversaciones de paz.

“Creo que es perfectamente obvio para Europa que Ucrania no cree en ello. Y Ucrania no cree que Lula vaya a ser un mediador honesto que pueda establecer algún tipo de acuerdo que ayude a conducir a las partes hacia la paz”, afirmó.

“Es Ucrania quien va a negociar esta paz en particular”.

Sabatini también puso en duda que Brasil tuviera influencia para fomentar las conversaciones de paz. “La especie de ‘ADN de política exterior’ de Brasil cree mucho en la importancia del diálogo y en que puede servir de intermediario para negociar”.

“Pero en términos de poder bruto, realmente no tiene mucho”.

¿Por fín un acuerdo Unión Europea-Mercosur?

Pero no todo son malas noticias para las relaciones de Brasil con Occidente.

Al parecer, la Unión Europea está en la fase final de la firma del acuerdo comercial del Mercosur con Brasil y sus vecinos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

De firmarse, el acuerdo daría a los productores agrícolas del bloque comercial sudamericano un mejor acceso a la Unión Europea y, a cambio, ofrecería a los empresarios de la UE más oportunidades de exportación. Después de China, la Unión Europea es el mayor socio comercial del Mercosur.

El acuerdo comercial con Mercosur es también una de las razones por las que es poco probable “que Europa esté tratando de idear una respuesta particular a [la política exterior de Lula]Secondo Erickson.

I negoziati iniziali sull’accordo sono iniziati 23 anni fa, ma sono stati bloccati dalle preoccupazioni – che sia l’UE che Lula hanno adottato misure per mitigare – sulla sopravvivenza della foresta pluviale amazzonica.

“L’Europa vuole davvero arrivare a un punto in cui può concludere un accordo commerciale e una sorta di accordo di partenariato economico più ampio con il Mercosur”, ha affermato.

Attualmente è in grado di raggiungere questo obiettivo. Questo perché la Svezia detiene la presidenza di turno dell’UE e, secondo Eriksson, “la Svezia tende ad essere favorevole a maggiori scambi commerciali”.

La Svezia sarà seguita dalla Spagna, che ha spinto molto per questo accordo perché, per motivi geografici e culturali, lo ritiene importante e può trarne vantaggio.

“Così le stelle si sono schierate, almeno da parte europea, per risolvere i problemi rimanenti in questo accordo commerciale”.