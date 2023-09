Lula da Silva evidenzia crisi climatica e disuguaglianza all’ONU: “L’Amazzonia parla da sola”

Alexandra Ferguson

(CNN) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha sottolineato la disuguaglianza e la crisi climatica nel suo discorso di apertura del dibattito generale annuale delle Nazioni Unite a New York martedì. Durante il suo discorso, il Presidente ha lamentato che la comunità internazionale “ha perso coscienza” della propria responsabilità di prendersi cura dei poveri del mondo.

“Dobbiamo superare la rassegnazione che ci fa accettare tante ingiustizie come un fenomeno naturale”, ha detto Lula. Ha sottolineato che “manca la volontà politica tra coloro che governano il mondo per superare le disuguaglianze”.

Nella sua prima apparizione al vertice mondiale da quando è tornato in carica all’inizio di quest’anno dopo più di un decennio senza potere, Lula ha anche promosso un nuovo ordine geopolitico che potrebbe sfidare il dominio economico globale dell’Occidente, e ha spinto per un maggiore dialogo sulla guerra nel 2011. Ucraina.

Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva alle Nazioni Unite il 19 settembre 2023. Credit: Richard Drew/AP

Da quando è tornato alla presidenza del Brasile, Lula si è rapidamente posizionato come leader progressista sul clima e leader globale sulla questione, portando quest’estate i livelli di deforestazione amazzonica al tasso più basso degli ultimi sei anni, una cifra notevole dopo le politiche dannose per l’ambiente del suo predecessore. . . Jair Bolsonaro.

“Tutto il mondo ha sempre parlato dell’Amazzonia. Ora l’Amazzonia parla da sola”, ha detto martedì.

Lula ha esortato i paesi ricchi a raggiungere i loro obiettivi legati all’energia pulita e alla finanza internazionale per il clima, affermando che il piano di finanziamento di 100 miliardi di dollari è già diventato una cifra “insufficiente”.

Ha detto: “I paesi ricchi sono cresciuti sulla base del modello di alti tassi di emissioni di gas dannosi per il cambiamento climatico”. “Noi, Paesi in via di sviluppo, non vogliamo ripetere questo modello. Abbiamo già dimostrato una volta in Brasile e dimostreremo ancora che un modello socialmente giusto e sostenibile dal punto di vista ambientale è possibile.

Tuttavia, Lula ha dovuto affrontare critiche per gli investimenti del suo governo nei combustibili fossili, compresi i piani per un potenziale progetto di trivellazione offshore.

Martedì, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha osservato che i paesi del G20, compreso il Brasile, sono responsabili dell’80% delle emissioni di gas serra.

“Devono liberarsi dalla loro dipendenza dai combustibili fossili”, ha detto Guterres.

L’incontro delle Nazioni Unite si svolge meno di un mese dopo il vertice BRICS di Johannesburg, in cui Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa hanno deciso di aprire la loro alleanza a nuovi partecipanti ed espandere una visione geopolitica ed economica alternativa all’Occidente.

“La recente espansione del gruppo al vertice di Johannesburg rafforza la lotta per un sistema che concilia il pluralismo economico, geografico e politico del 21° secolo”, ha dichiarato Lula. “Siamo una forza che lavora per un commercio globale più giusto nel contesto di una grave crisi del multilateralismo”.

Lula ha cercato di imporsi come potenziale mediatore di pace nel mezzo della guerra russa in Ucraina, presentando un controverso piano negoziale all’inizio di quest’anno. Sebbene non chiaramente definita, la proposta prevedeva la formazione di una coalizione di altri paesi non allineati per mediare.

Lula ha anche suggerito che l’Ucraina rinunci alla Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, in cerca di un accordo di pace. Kiev ha respinto l’idea e Washington l’ha condannata.

“Non sottovalutiamo le difficoltà legate al raggiungimento della pace, ma non ci sarà soluzione duratura se non sarà basata sul dialogo”, ha detto martedì Lula. “Ho ribadito che dobbiamo lavorare per creare spazi di trattativa”.

Mercoledì prossimo Lula incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj a New York, secondo la sua portavoce Cynthia Ribeiro.

