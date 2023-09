Migliaia di migranti cubani a Tapachula sono rimasti senza permesso di volo

Lunedì le autorità messicane hanno detto ai migranti cubani a Tapachula che il loro permesso di volo era stato sospeso per raggiungere il confine meridionale con gli Stati Uniti, scatenando il caos.

Dopo che centinaia di persone hanno chiesto una risposta all’isola, le autorità le hanno informate che non avrebbero concesso loro il permesso. Come spiegato, i cubani in libertà condizionale per motivi umanitari potranno ottenere questo permesso di volo, ma gli altri dovranno proseguire il viaggio via terra.

“Ci hanno dato nuove istruzioni: dal 14 non potranno più viaggiare. Rimarremo solo con il programma sulla libertà vigilata, niente di più. Può viaggiare solo chi ha acquistato i biglietti prima del 14”. Loro hanno detto Ai cubani.

Di fronte a questa notizia inaspettata, i cubani hanno espresso il loro rammarico per l’annuncio e hanno sottolineato che se avessero continuato il viaggio via terra avrebbero messo in pericolo la loro vita e hanno reclamato una soluzione.

L’autorizzazione al viaggio è stata concessa normalmente, ma questa settimana le disposizioni sono cambiate, quindi i cubani devono recarsi a Città del Messico per continuare i loro piani.

“È un disastro qui” Egli ha detto Kobe da Tapachula al giornalista Mario Benton. Da questa mattina centinaia di cubani chiedono il permesso di volare e protestano contro la mancanza di serietà delle autorità.

Caos con gli immigrati cubani a Tapachula

Ho sentito una donna dire: “Noi cubani qui a Tapachula chiediamo il permesso di volare e loro lo rifiutano”. “Vogliamo una risposta”, hanno gridato. Molte persone hanno confermato che ci sono bambini e donne incinte che ora sono lasciati nel limbo.

L’ondata migratoria si è rafforzata dopo diversi mesi e quest’anno il Messico è stato molto vicino a battere il record di richieste di asilo.

Andres Ramírez Silva, direttore della Commissione messicana di assistenza ai rifugiati (COMAR), ha commentato che le richieste di asilo quest’anno potrebbero raggiungere le 150.000, un numero superiore al record di 129.000 nel 2021. Le autorità messicane credono che batteranno il record e ne riceveranno circa 150.000. Avanzate.