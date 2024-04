L'ultima novità di Samsung è un metronomo basato sull'intelligenza artificiale per aiutare le persone con difficoltà di linguaggio

Samsung ha lanciato Impulse, un'app per smartwatch basata sull'intelligenza artificiale che cerca di aiutare le persone che balbettano.

L'impulso funziona attraverso vibrazioni che determinano il ritmo della parola

La balbuzie è un disturbo del linguaggio che colpisce circa l'1% della popolazione mondiale ed è caratterizzato dall'interruzione, ripetizione e prolungamento di suoni, sillabe o parole durante il parlato. Come ci spiega Goncalo Leal“È un disturbo dello sviluppo neurologico, quindi il cervello elabora il linguaggio in modo diverso” e può essere trattato in diversi modi.

Una tecnica di logopedia ampiamente utilizzata che ha dimostrato di ridurre le difficoltà di linguaggio derivanti dalla balbuzie è Terapia ritmica Ora Samsung, in collaborazione con Chill, ha sviluppato un'applicazione per orologi intelligenti, che aiuta gli utenti a migliorare il proprio parlato utilizzando l'intelligenza artificiale e le vibrazioni. il suo nome è Pagato Il suo background è il seguente.

Borbottando. In che modo osservare le vibrazioni può aiutare qualcuno che balbetta a parlare meglio? Come ci spiega Leal, una delle difficoltà che hanno alcune persone che balbettano è “un problema con la sincronia dei suoni da parte del loro cervello”. “Le vibrazioni in un certo modo possono aiutare a sincronizzare l'elaborazione del cervello e del linguaggio”, secondo Lyell.

Supponiamo che le vibrazioni di un orologio siano un bastone che determina il ritmo, “danno al cervello un'idea della durata della sillaba e della sua pronuncia… Tutti noi abbiamo un orologio interno per tutti i diversi movimenti”. [involucrados en la capacidad] Dire questo è del tutto inconscio. Sappiamo che è coinvolta la gestione del cervello, che funziona in modo diverso per molte persone che balbettano.” Nelle parole di Gonzalo:

“Molte persone credono che la balbuzie abbia una causa psicologica. Oggi la scienza ci mostra che non è così. Vediamo nella ricerca che ci sono differenze nello sviluppo del cervello nei bambini che balbettano. Nelle parti importanti del discorso, vediamo alcuni cambiamenti sviluppo del cervello, il che significa che il cervello funziona in modo diverso e influenza soprattutto la sincronizzazione con la parola.

La persona sa molto bene cosa vuole dire, ma la parola non esce, il che è molto frustrante ovviamente e col tempo, con esperienze negative, perché purtroppo abbiamo anche una società che non capisce bene cosa sia la balbuzie, questo può causare molto nervosismo, molta ansia e in alcuni casi depressione. Ma questa non è la causa della balbuzie, è il risultato della balbuzie”.

Caso pratico. La lingua spagnola è considerata una delle lingue più veloci al mondo, con una velocità di 7,82 sillabe al secondo. Il più veloce è il giapponese, con 7,84 sillabe. I nostri vicini portoghesi parlano al ritmo di quattro o cinque sillabe al secondo. Quando rallentiamo la parola, la produzione diventa più facile per molte persone che balbettano. Cosa fa esattamente Impulse?

Attraverso le vibrazioni del polso, l'orologio indica la durata della clip. Se parliamo al ritmo di sette sillabe al secondo, l'orologio vibrerà sette volte al secondo per indicare la cadenza del parlato. Non solo, vibrerà a diverse intensità per dirci quanto è forte o debole la clip. Inoltre, nel momento del discorso spontaneo (conversazione informale), le vibrazioni possono “facilitare l'uscita dal momento della balbuzie”, dice Gonzalo Leal, che ricorda che “per rinforzarle, e per usarle nel modo più efficace possibile, è necessario idealmente dovrebbe essere accompagnato da un logopedista.”

Facilitatore. Questa è la motivazione, il facilitatore, uno strumento a cui si può ricorrere nei momenti di balbuzie. Come ci spiega Gonzalo, durante i test hanno visto le persone “quando si aspettavano che apparisse una parola più difficile o impegnativa, si affidavano a Impulse per pronunciarla”. [la pronunciación] Più facile.” La motivazione serve a stabilire relazioni mentali, a generare una sorta di effetto memoria. Secondo Leal.

“Il nostro cervello, per parlare, funziona come un algoritmo che combina diversi indizi per programmare tutto. Parlare è una delle azioni motorie più complesse che un essere umano compie. Coinvolge molti muscoli, molte funzioni, tutto.” “Allo stesso tempo e molto rapidamente. Ciò che Impulse può fare è tracciare un percorso, ma esterno, cioè molto oggettivo, in termini di tempo. Questo può aiutare molto le persone.”

Come funziona la fretta?. Questo Nuova applicazione Samsung Si basa sull’intelligenza artificiale che, in questo caso, è stata integrata sotto forma di elaborazione del linguaggio naturale. Ciò che fa questa IA è scomporre il testo in simboli distinti, in modo che l’IA associ una parola o una sillaba a una vibrazione; E intonazione con l'intensità della vibrazione. In termini più semplici, si tratta di un metronomo integrato sincronizzato con il parlato dell'utente.

L'app offre anche più di 250 esercizi di ritmo e intonazione, la cui difficoltà aumenta man mano che l'utente avanza nel controllo della parola. Attualmente ci sono quattro livelli di esercizio che sono i seguenti:

Potenzia la tua voce: attivabile con un solo tocco sul dispositivo. L'utente programma lo schema vocale che desidera utilizzare in modo naturale, in modo che sia quello che verrà attivato durante i periodi di conversazione bloccata.

Potenzia il tuo ritmo: viene utilizzato per esercitarsi nelle sezioni. Utilizza la tecnologia di riconoscimento delle onde sonore che confronta il suono di riferimento con il suono prodotto dall'utente.

Rafforzare il tono della voce: serve per esercitarsi nell'intonazione delle frasi (domanda, esclamazione, ecc.).

Potenzia il tuo discorso: permettiti di esercitarti con i tuoi testi, scritti direttamente nell'app o caricando un file. L'intelligenza artificiale analizza il testo e crea uno schema di vibrazioni in base a detto testo e all'intonazione che vuoi dargli.

Orologi compatibili. In questa fase di lancio, Impulse è compatibile solo con il Samsung Galaxy Watch6. Tuttavia, si prevede che questo smartwatch con Wear OS arriverà anche ad altri smartwatch. Tuttavia, attualmente è esclusivo degli ultimi smartwatch coreani. Può essere scaricato ora da Google Play Store.

Possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario. Sebbene ciò che ci preoccupa in questa occasione sia la balbuzie, Gonzalo Leal ritiene che l’intelligenza artificiale abbia la capacità di “individualizzare l’assistenza”, in modo che possa “raccogliere dati sulla vita quotidiana delle persone” in modo che i professionisti possano ottenere dati privati. guida. . Per Lear, questo progetto ha anche il potenziale per migliorare “l’equità di accesso alla salute”.

Foto | Per gentile concessione di Samsung, Pixel

