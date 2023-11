Messi dice che Guardiola ha fatto un grande danno al calcio

espLettura: 3 minuti.

Cosa è rimasto della conversazione tra Zidane e Messi? La bellissima intervista tra Lionel Messi e Zinedine Zidane e lo scambio di elogi.

“Più tardi lì ho incontrato molti Guardiola”, ha detto la stella argentina in un’intervista a Jorge Valdano.

Multi eroe con Pep Guardiola dentro Barcellona, Lionel Messiattualmente in InterMiamiHa affermato che l’allenatore spagnolo “ha causato un grave danno al calcio”.

In un’intervista con Jorge Valdano a Movistar+La stella argentina ha deriso l’alto livello raggiunto dall’attuale ct della Nazionale Manchester City imposto allo sport e come ha influenzato gli allenatori di tutto il mondo.

Guardiola e Messi alla cerimonia del Pallone d’Oro nel gennaio 2011 Immagini Getty

“Ha fatto tanti danni al calcio. Sembrava così semplice che tutti volevano copiarlo. Poi lì ho conosciuto molto Guardiola. E ti rendi conto di quello che abbiamo fatto”, ha sparato il numero 10.

Quando Valdano Così glielo chiese Messi Non ha esitato a indossarlo Guardiola Come il miglior allenatore che abbia avuto in carriera.

“decisamente [fue el mejor que tuve]. Guardiola ha qualcosa di speciale, soprattutto nella preparazione di ogni partita e anche nella comunicazione con i giocatori nel modo in cui ce lo ha trasmesso [la estrategia]”Ha aggiunto.

Durante quattro stagioni insieme in Barcellona, Messi E Guardiola Hanno vinto 16 titoli. La squadra ha vinto tre titoli di Coppa del Mondo per club, una Supercoppa europea, un campionato spagnolo e una Supercoppa spagnola, due titoli di Champions League e una Copa del Rey.

“Pulga” viene da vincere La palla d’oro Per l’ottava volta in carriera, un risultato senza precedenti. Ha eccelso alle elezioni Erling Haaland e Kylian Mbappe. Il capitano della nazionale argentina è stato premiato al gala di France Football a Parigi per la sua impressionante prestazione nella Coppa del Mondo del Qatar 2022, vinta con l’Albiceleste, nella quale ha ricevuto anche il premio come miglior giocatore.

Nelle dichiarazioni di L ESPN “Generazione F” Dopo la sua vittoria Pallone d’Oro, Lionel Ha sottolineato che si sta godendo al massimo il suo tempo con Inter Miami e Albiceleste perché sa che gli resta poco tempo in campo.

“Mi sono sempre divertito nel migliore dei modi, giocare a calcio è la cosa che ho amato di più, fin da prima di quella foto. Mi godo e cerco di vivere ogni attimo come se fosse l’ultimo perché che siano pochi o tanti, So che questi sono gli ultimi anni”.

Lionel Messi Concentrato con Nazionale argentina Che affronterà giovedì 16 novembre e martedì 21 novembre alle Uruguay e Brasile Rispettivamente, per le qualificazioni CONMEBOL Mondiali 2026.