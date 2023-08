Meta Avatars ha già le gambe in beta

MADRID, 30 agosto (Portaltic/PE) –

IL Meta Avatar Hanno già mostrato le gambe, un elemento che mancava nelle versioni predefinite per gli utenti e che l’azienda tecnologica ha promesso di incorporare in modo che fossero visibili agli altri.

Gli avatar identificabili sulle piattaforme virtuali Horizon mostrano le rappresentazioni degli utenti fino all’ancaQuesto crea l’effetto di fluttuare invece di stare a due piedi da terra.

Ciò è dovuto, come più volte affermato dall’azienda, a: Non esiste normalità tra il movimento delle gambe reali e quello virtuale Il che può creare confusione per gli utenti stessi.

Tuttavia, nel settembre dello scorso anno hanno confermato che avrebbero incorporato le gambe nei loro avatar, nonostante ciò Sarà visibile solo agli altri utenti Non per la persona rappresentata nell’avatar. Era giunto il momento di vedere il resto del corpo intero con Betta.

La visuale in prima persona dell’avatar mostra ancora un corpo virtuale che termina in vita, ma quando viene fermato nel mondo digitale davanti allo specchio o a vedi altri avatar, L’esperienza cambia perché Quindi puoi vedere le gambe E il suo movimento raccolto dai media come Techcrunch E ScaricaVR.

Le gambe possono essere trovate in Horizon Home, così come l’aggiornamento 57 disponibile sul canale di test pubblico di Quest.