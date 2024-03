MultiVersus, il gioco di combattimento con personaggi completi della Warner, ritornerà dall'oblio a maggio

03-11-2024



Dopo mesi di incertezza e speculazioni, la tanto attesa data di uscita è stata fissata Multiplo controun gioco di combattimento che riunisce un gran numero di personaggi famosi di vari franchise Warner Bros. Con uno stile di gioco che ricorda quello delle celebrità Bruce schiacciato, Multiplo contro Ha generato grandi aspettative sin dal suo annuncio iniziale.

Per chi non lo conoscesse, Multiplo contro Si distingueva per la sua proposta unica di riunire personaggi provenienti da universi diversi DC Comics, Looney Tunes, HBO E altri ancora, su un emozionante campo di battaglia in cui i giocatori possono intraprendere epiche battaglie tra i loro eroi e cattivi preferiti.

L'inizio della partita è riuscito con A Accesso anticipato seguita da una beta aperta gratuita per tutti gli interessati nel luglio 2022. Questa beta, che si è conclusa a giugno 2023, includeva la prima stagione, personaggi DLC gratuiti e un sistema di microtransazioni. Tuttavia, la gioia dei giocatori è stata smorzata dall'annuncio che il gioco sarebbe stato chiuso nel giugno 2023. I giocatori che avevano investito nella versione premium o effettuato acquisti nel negozio in-game si sono trovati di fronte alla spiacevole notizia che non sarebbe più stata disponibile . può godere Multiplo contro.