Nintendo sta apportando uno strano cambiamento alle date di uscita dei prossimi videogiochi

Nintendo va contro la consueta tendenza di rilasciare videogiochi di venerdì, cosa che è rimasta praticamente invariata

Nintendo si sta preparando per ciò che probabilmente accadrà L'ultimo anno da solista per Nintendo Switch. In seguito alle ultime informazioni che suggeriscono un presunto ritardo di Nintendo Switch 2 fino al 2025, la cronologia del lancio della console ibrida inizia a prendere forma. Dietro il Il 10 marzoÈ stato confermato che la seconda parte del film di Super Mario è attualmente in lavorazione, oltre a fissare le date per le due prossime uscite della serie, confermando Una mossa strana da parte dell'azienda.

E come colleghi NintendoI programmi di gioco di Nintendo iniziarono a differire ai loro tempi, poiché… Hanno abbandonato il venerdì come giorno abituale per effettuare i lanci. A partire dal prossimo anno fiscale, tutto indica che le date previste per la ricezione dei giocattoli da Kyoto saranno le stesse GiovedìCome potete vedere dal calendario che vi lasciamo di seguito:

L’Oceano Infinito: Illuminato – giovedì 2 maggio 2024

Paper Mario: Millennium Door – giovedì 23 maggio 2024

Luigi's Mansion 2 HD – giovedì 27 giugno 2024

Secondo i media sopra menzionati, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che Il giovedì è il giorno in cui solitamente vengono rilasciate le versioni digitali nel negozio onlineÈ possibile che ciò sia dovuto ad un procedimento che li ha resi identici in ogni condizione. Un'altra opzione potrebbe essere questa Rendi più semplice l'arrivo dei giochi fisici entro la stessa settimana di lancio, poiché recentemente si sono verificati ritardi che hanno impedito agli utenti di godersi il titolo fino al lunedì successivo. Dovremo aspettare e vedere se questa nuova regola verrà rispettata nelle future date di rilascio.

Nintendo Switch 2 potrebbe essere introdotto nel giugno 2024

L’anno 2024 sta procedendo a passi da gigante Giugno, dove le aziende solitamente introducono alcuni dei loro migliori videogiochi nella fase finale del ciclo. Tuttavia, Questo giugno potrebbe essere un mese molto speciale per i residenti di KyotoLe voci sostengono che questo sia il momento scelto dall'azienda per svelare Nintendo Switch 2.

Pertanto non ci resta che attendere per scoprirlo Cosa riserva il prossimo futuro all’azienda giapponese? E sii molto attento a tutti i cambiamenti che potrebbero essere apportati da ora in poi.