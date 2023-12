Muore il cantautore colombiano Lisandro Meza, “American Macho”.

È morto all’età di 86 anni il compositore e fisarmonicista noto a livello internazionale per brani come “You arepilao”, “Las Tapas” e “Baracunatana”.

Cantante, fisarmonicista e compositore colombiano Lisandro Meza, noto a livello internazionale per brani come “Ant pilao” o “las tapas” o “paraconatana”Fonti mediche hanno riferito che il decesso è avvenuto oggi, sabato.

tavolo 86 anniÈ morto in una clinica a Città di SincelejoNel nord della Colombia, dove è stato arrestato dopo aver sofferto di ischemia.

La sua morte avvenne alla vigilia di A “Domingo 24” è il titolo di una delle sue canzoni natalizie più famosedieci anni e un giorno dopo la morte di Diomede Diaz, altro idolo della musica vallenata.

Il centro medico ha dichiarato in un comunicato: “La Clinica Specializzata Concepcion si rammarica di segnalare al mondo la delicata morte del Maestro Lisandro Meza Márquez, musicista di musica sapanera, puro, cumbia e vallenato ed editore di musica colombiana”.

Meza è nel reparto di terapia intensiva dal 6 dicembre.

Era l'artista Conosciuto come il “macho americano”Questo grazie al riconoscimento della sua musica fuori dalla Colombia, in paesi come Ecuador, Perù, Venezuela, Bolivia, Cile, Messico e Paraguay.

Meza è attivo nella musica popolare colombiana da più di sessant'anni, registrando circa 110 album con ritmi diversi come cumbia, puro e vallenato. per lui Il suo primo successo fu nel 1959 quando registrò la canzone “Salute”.

Gli altri suoi successi internazionali sono “El guayabo de la Ye”, “Los Sabanales” e “El Hijo de Tuta”.