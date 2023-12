Natura raggiunge i 9 negozi in Italia con il primo punto vendita a Rimini

Dopo le aperture di Bergamo, Torino, Alba, Genova e Milano, Natura conferma la sua presenza nel Nord Italia aprendo il suo primo punto vendita a Rimini.

L’Italia si presenta come un mercato prioritario per abbigliamento, accessori e regali per il brand spagnolo, dove si prevedono già nuove aperture per il 2024.

Come già prevedevamo Moda Unita Questo piano ambizioso mira ad un aumento dei ricavi del 40% rispetto al 2022, consolidando così la posizione dell’azienda nel mercato italiano, spiegano in un comunicato accessibile a FashionUnited.

L’apertura del negozio è strategicamente programmata in concomitanza con il periodo natalizio

Strategicamente situato nella piazza principale della città – Piazza Tre Martire 25 – questo nuovo spazio commerciale si estende su un totale di 120 metri quadrati, fungendo da lettera di presentazione di Natura in città.

L’apertura è programmata per coincidere con il periodo natalizio, mantenendo il suo concetto caratteristico di integrare un’offerta di articoli di moda, articoli da regalo e articoli per la casa attraverso i suoi negozi.

Credit: Apertura del nuovo negozio Natura a Rimini

Per il design degli interni, la creazione di un ambiente caldo e accogliente è stata la priorità come pietra angolare del progetto. “Ogni nuova apertura in Italia onora il motto dell’azienda: presentare ogni negozio come uno spazio unico, ma trasmettendo sempre comfort e benessere attraverso l’effetto ‘piccola casa’”, ha commentato il presidente dell’azienda Sergio Durani.

Il colore terracotta è protagonista nell’arredo e nella decorazione di questo nuovo punto vendita, per connettere i propri clienti “alla terra” e creare un universo che rifletta “l’identità unica del marchio”.