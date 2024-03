Nell'area Espacio Joven è stata inaugurata una mostra di fotografie della natura di Campo Gibilterra

Questa mattina, insieme al Presidente dell'Associazione, Antonio Benítez, e ad alcuni fotografi partecipanti, il Vicesindaco dell'Ambiente, Juan Servan, e la Gioventù, David Ramos, hanno aperto la mostra di 80 immagini di 55 fotografi degli abitanti di Campogibraltaria . .

I temi di questa mostra spaziano dalla flora, fauna e regno dei funghi agli ecosistemi della nostra regione, come i fondali marini, le strutture naturali, il Parco Naturale Los Alcornocales, la flora e la fauna, ecc.

Questa mostra, il cui obiettivo primario è quello di divulgare, divulgare ed educare sulla grande diversità di specie ed ecosistemi presenti nella nostra regione, è rivolta al grande pubblico e offre la possibilità di visite guidate ai centri educativi del nostro comune.

Il vicesindaco per gli affari ambientali, Juan Servan, ha ringraziato l'Associazione ambientalista “Arzna” per questa mostra, “che è sorprendente vedere molte specie che non sapevamo esistessero nella regione”.

Da parte sua, il presidente dell'associazione, Antonio Benitez, ha spiegato che le immagini sono nate dalla necessità di diffondere questa diversità a Campo Gibilterra, soprattutto tra gli studenti che hanno guidato le visite alla mostra.

Benitez ha spiegato che i fotografi aderiscono a un codice etico quando si tratta di fotografare la natura, e tutte le foto per la mostra sono state scattate a Campo de Gibilterra, ed è sorprendente per molti che appaiano diverse specie un po' insolite.

Ogni anno l'associazione ambientalista “OUR Raíces” organizza un incontro per fotografi e amanti della natura, basato sugli ecosistemi indigeni del Campo de Gibilterra, dove si svolge un lavoro di formazione in collaborazione nell'offerta educativa dei diversi centri educativi della zona. Allo stesso tempo, esiste una consapevolezza sociale dell’importanza fondamentale dell’ambiente naturale che ci accoglie.

In questi giorni presso Young Space potrete fruire della mostra fotografica frutto di uno di questi incontri, ovvero il VI Nature Photography Conference. Il settimo incontro è previsto a partire dalla metà di questo mese.