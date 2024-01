Nets: Ben Simmons giocherà tra 3 mesi

Simmons, che ha giocato con minuti limitati, ha registrato 10 punti, 8 rimbalzi e 11 assist, insieme a un recupero e un muro in 18 minuti.

New York-Brooklyn Nets, attaccante Ben Simmons è tornato in tribunale per la prima volta in quasi tre mesi Lunedì hanno sconfitto gli Utah Jazz 147-114.

Ben Simmons ha segnato 10 punti, 8 rimbalzi, 11 assist e un recupero nella sua rimonta contro i Jazz. Sarah Steer/Getty Images

Simmons, che ha giocato con un limite di minuti, Ha segnato 10 punti, 8 rimbalzi e 11 assistPiù un recupero e un muro in 18 minuti.

Sarebbe bello riaverlo in campo”Lo ha detto l'allenatore dei Nets Jacque Vaughn prima della partita. “Penso che la prima cosa sia stare con i propri compagni di squadra e competere nell'ambiente di gioco.”

Simmons non gioca dal 6 novembre, in 38 partite, quando si è infortunato Foratura di un nervo nella parte bassa della schiena contro i Milwaukee Bucks. Recentemente si è allenato con i Long Island Nets, affiliati alla G League di Brooklyn, ma non si è allenato completamente con i Nets prima della partita di lunedì.

Selezioni editoriali 2 correlati

Questo è uno dei motivi per cui Vaughn l'ha detto a Simmons Lunedì giocherà a “brevi raffiche”.Anche se ha rifiutato di dire esattamente quanto sarebbero durati quei periodi.

“Sono passati alcuni mesi dall'ultima volta che lo abbiamo visto in campo, e ci saranno alcune formazioni in cui non giocheremo insieme stasera”, ha detto Vaughn. “Quindi questa è la sfida di continuare a conoscere i tuoi compagni di squadra mentre cerchi di vincere la partita.”

Puoi guardare la stagione 2023-24 su una gamma di canali e piattaforme ESPN, incluso in spagnolo su ESPN Deportes ed ESPN3. READ Il Paris Saint-Germain incontra Xavi Simons Sabato 27 gennaio

• Heat ai Knicks, 15:00 ET

• Sixers ai Nuggets, 17:30 ET

• Lakers contro Warriors, 20:30 ET Mercoledì 31 gennaio

• Domenica ai Nets, 20:30 ET

• Bucks al Trail Blazers, 22:00 ET

Simmons ha segnato una media di 6,5 punti, 10,8 rimbalzi e 6,7 assist Per Brooklyn in sei partite nelle prime due settimane della stagione, prima che una recente malattia lo costringesse a restare fuori per quasi tre mesi. Dopo aver inizialmente stabilito che si trattava di una questione alla moda, i Nets alla fine stabilirono che c'era un problema Formicolio nervoso alla schiena E i progressi sono stati lenti per riportare Simmons in campo.

È solo l'ultimo di una serie di problemi di infortuni che Simmons ha dovuto affrontare negli ultimi tre anni, dopo aver saltato la stagione 2021-22 tra una richiesta di scambio dai Philadelphia 76ers e un problema arretrato. La scorsa stagione ha giocato solo 42 partite Prima che fosse interrotto prematuramente per un diverso problema neurologico.

Brooklyn ha anche annunciato lunedì che il debuttante Darrick Whitehead è stato sottoposto a un intervento chirurgico Che ha concluso la sua stagione per riparare una reazione da stress alla gamba sinistra.