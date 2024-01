Federico Delbonis ha annunciato il suo ritiro dalla carriera da tennista professionista. GT

Federico Delbonis (N. 294 nella classifica mondiale di tennis ATP) Ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico all'età di 33 anni. Campione della nazionale argentina in Coppa Davis ottenendo l'ultimo punto nella finale contro la Croazia nel 2016, è stato due volte campione ATP e ha raggiunto la posizione n. 33 del ranking mondiale.

Azuleño ha annunciato la sua decisione tramite i social network: “Si sta concludendo una fase della mia vita che mi ha formato come atleta e come persona. Ho vissuto momenti indimenticabili e ineguagliabili dentro e fuori dal campo da tennis, ma è tempo di ascoltare il mio corpo che mi chiede una tregua .”

“Ci sono state molte esperienze ed emozioni che ho vissuto in questi anni. Oggi termina uno dei viaggi più arricchenti della mia vita, ma ci saranno più modi di viaggiare. Grazie!!!!! Sono stato così felice di farlo cosa amo.” Ha concluso il suo incarico.

Federico Delbonis inizia la sua carriera professionale nel 2007. A livello ATP, ha vinto 250 eventi a San Paolo (2014) e Marrakesh (2016), entrambi su terra battuta. In Brasile si è dimostrato valido battendo in finale l'italiano Paolo Lorenzi, mentre ha fatto lo stesso in Marocco contro Borna Coric.

Ha vissuto il momento più bello della sua carriera alla fine del 2016, quando a Zagabria, davanti a Diego Armando Maradona tra il pubblico, Azzolino ha battuto Ivo Karlovic al quinto punto della finale di Coppa Davis 6-3. 6-2 e regala all'Argentina l'insalatiera tanto attesache da diversi anni è privato dello Stato bianco.

Delbonis ha giocato l'ultima volta sulla griglia nel 2023, quando giocava per i Challengers. L'anno scorso ha ottenuto le sue migliori prestazioni a Concepcion, Cali, San Marino e Santa Fe II, raggiungendo in tutte i quarti di finale.