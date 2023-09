“Non stavo festeggiando”: l’addio anticipato di Andrés Calamaro alla Cordillera

Il cantautore si è esibito sullo stesso palco dove il giorno prima Café Tacvba e Residente si sono scatenati e dove Juanes chiuderà il festival qualche ora più tardi. Foto: EFE – Carlos Ortega

Sabato 23 e domenica 24 settembre, il Parco Simón Bolívar di Bogotà ha ospitato la seconda edizione del Festival Cordillera. Questo evento musicale ha riunito artisti da tutto il mondo, la maggior parte dei quali provenienti dall’America Latina. Tra gli ospiti c’era il cantautore argentino Andres Calamaro, che non ha potuto portare a termine il suo spettacolo.

L’ex cantante dei Los Rodríguez ha preso il microfono domenica alle 19:45 e potevi sentirli tra il pubblico richiedere canzoni classiche come “Mil Horas”, “Loco”, “Flaca” e “La Parte de Forward”. L’artista è riuscito a cantarli quasi tutti, ma ha fallito in meno di un’ora di esibizione. “Mi dispiace Bogotá, non è più possibile farlo”, ha detto il cantante mentre il palco era già buio.

Il motivo del suo addio anticipato si è saputo lunedì 25 settembre, quando l’argentino ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram, in cui spiegava che l’altezza di Bogotà lo teneva lontano dal palco. “Le mie scuse. Ieri sera non avevo più forze. Forse era l’altezza, siamo stati in pianura e sull’altopiano per tre mesi. Le mie scuse e la mia vergogna alla mia gente in Colombia, ai miei colleghi e all’organizzazione sempre impeccabile,” ha scritto.

“Non stavo festeggiando, non sono venuto in Colombia per bere falupa e non l’avevo mai fatto prima. Capisco il disagio e l’orrore della mia gente. Mi sono tagliato la coda di cavallo. Non puoi accettare la sconfitta in uno scenario del genere. Un abbraccio. ” ha spiegato l’artista uscendo dal palco. Il pubblico ha gridato in risposta. Per la confusione, l’argentino è stato invitato a tornare sul palco.

È noto che l’altezza della capitale colombiana influenza questo tipo di eventi. I cantanti, che hanno bisogno di buoni polmoni per esibirsi in città, spesso hanno difficoltà a pronunciare i testi delle loro canzoni. Residente, sullo stesso palco dove sarebbe poi salito Calamaro, ha preso un respiro profondo e sembra aver avviato una conversazione con il pubblico, mentre riprendeva fiato per continuare a cantare.

Cantanti come Miley Cyrus, che era alla Movistar Arena lo scorso marzo, e la madrina del punk, Patti Smith, che era in città lo scorso luglio, hanno dovuto lottare contro Rollo Suruc per non deludere i loro fan.