One Piece rilascia una collezione deluxe di orologi Rufy, Zoro e Sanji che vorrai avere

One Piece ha avuto un anno fantastico dopo l’annuncio di Netflix Live-Action. Quindi non sorprende che abbia più e migliori collaborazioni per promuovere il suo lavoro. È il caso della sua ultima linea di orologi di lusso del marchio giapponese Seiko, ciascuno dei suoi modelli ispirato ai suoi numerosi eroi come Law, Rufy, Zoro, Sanji e Sabo. Anche se vuoi essere un otaku in questo stile, il costo può essere alto.

Ciascuno di questi orologi a tema One Piece ha un prezzo di $ 500,00 e appartiene alla linea sportiva di lusso Seiko. Ciascuno dei dettagli e dei colori rappresenta l’abbigliamento dei personaggi di One Piece, così come le loro personalità. Quindi, se sei un fan di Rufy, Zoro, Sanji, Sabo o Law, allora questo prodotto fa per te:

La società di orologi ha annunciato la propria collaborazione con il seguente messaggio: – Per celebrare l’episodio 1000 della serie comica giapponese, Seiko ha collaborato con One Piece per presentare cinque Seiko 5 Sports in edizione limitata. Con il tema generale di “Uketsugareru Ishi”, ogni ora è dedicata a uno dei personaggi della serie, ognuno alla ricerca di “One Piece”, l’ultimo tesoro che trasformerà il vincitore nel Re dei Pirati”_.





Anche se non sei un fan del genere degli orologi di lusso, forse l’annuncio del cast live di One Piece da Netflix Era la tua notizia preferita. Come testimoniano le illustrazioni dell’artista Latine come Cecil.

pubblicato in esso Account Twitter personale Una serie di illustrazioni che ritraggono l’essenza di ogni membro dell’equipaggio I pirati di Cappello di paglia di One Piece e come festeggeranno il loro arrivo a bordo della Going Merry with the Cast Live su Netflix. Ciò che lo contraddistingue di più è Rufy con Inaki Godoy, con cui condivide un grande sorriso.

pezzo In più di mille episodi, che è La storia della giovane scimmia D. Rufy, ha ascoltato la storia di Gol D. Roger e della sua ambizione di diventare il re dei pirati. Il nove novembre, Netflix ha finalmente mostrato un ruolo da protagonista in live-action con Everything e la sua troupe, tra cui Iñaki Godoy Jauso nel ruolo di Monkey D. Rufy e Jacob Gibson nei panni di Usopp..

Quello che sappiamo finora del live-action di One Piece è che sarà responsabile di Stephen Maeda e Matt Owens, nella direzione della sceneggiatura.. Nel corso di dieci episodi, coprirà l’East Blue Arc quando Monkey D. Rufy apprende la storia del Re dei Pirati grazie al fratello adottivo Shanks. Quindi, se la produzione spera di dare vita all’intera serie, possiamo avere più di due decenni di contenuti.





Rufy sarà messicano nel live action di One Piece

Ma, senza dubbio, la sorpresa più grande per gli attori live-action di One Piece è stata. Questo è un giovane attore noto per il suo ruolo in Who Killed Sara? 2021. Inaki Godoy ha lavorato a serie web come Pour la Mascara, arrivando a lavorare su Sin Miedo a la Verdad, una produzione Televisa.

tramite il tuo account Instagrame L’attore ha ringraziato il produttore dietro il live action One Piece per il suo ruolo Ha detto di sentirsi eccitato e felice di diventare il prossimo Re dei Pirati.

Sebbene il, L’azione dal vivo di questa serie sarà trasmessa in streaming esclusivamente su Netflix. Non c’è ancora una data di lancio approssimativa, anche se potrebbe arrivare tra il 2022 o il 2023, visti i ritmi di lavoro dell’azienda.





se siete interessati Segui da vicino questo importante franchise di anime La storia di Monkey D. Rufy e dei suoi compagni. Vi diciamo che in Spagna, manga One Piece distribuito da Planeta de Agostini; In America Latina da Panini Publishing, e in Argentina da Ivrea Publishing. Inoltre, la sua versione dell’animazione è disponibile su Rotolo Croccante esclusivamente.