OpenAI disabilita “Esplora con Bing” da ChatGPT, che è connesso a Internet, perché accedeva ai contenuti con un paywall

OpenAI ha disabilitato la funzionalità “Esplora con Bing beta”, disponibile nella versione Plus di ChatGPT, perché con l’accesso a Internet è stata utilizzata dagli utenti per accedere ai contenuti multimediali aggirando i propri paywall.

OpenAI ha una versione a pagamento del suo chatbot di intelligenza artificiale (AI), ChatGPT Plus, che fornisce accesso esclusivo alle capacità del modello linguistico GPT-4 più avanzato dell’azienda e ad altre funzionalità per € 22,99 al mese.

La scorsa settimana, la società guidata da Sam Altman ha combinato le funzionalità del motore di ricerca Microsoft Bing in ChatGPT Plus con una nuova funzionalità “Esplora con Bing”. Con questa nuova funzionalità, il “chatbot” può fornire “risposte complete e conoscenze aggiornate su eventi e informazioni”.

Ciò significa che le loro risposte non si basano più solo sui dati con cui viene addestrato il modello, ma includono anche informazioni aggiornate, ottenute attraverso tutte le funzionalità del motore di ricerca Bing.

Tuttavia, introducendo le funzionalità ChatGPT di Bing, il “chatbot” ha fornito agli utenti contenuti Internet protetti da non-paywall, aggirando queste barriere, quindi OpenAI ha deciso di disabilitare questa funzione come “misura precauzionale”, fino a quando non troverà una soluzione.

Questo è stato avvisato da un utente tramite un post su Reddit, in cui ha condiviso come ChatGPT gli ha dato accesso alle informazioni da un articolo su The Atlantic, che aveva un firewall. Affinché il “chatbot” fornisse queste informazioni, l’utente doveva solo chiedergli di riprodurre il testo di detto articolo.

Sulla base di questi fatti, OpenAI ha condiviso una dichiarazione sulla sua pagina di aiuto informando gli utenti che la funzione “Browse with Bing Beta” “a volte può visualizzare i contenuti in modi che non vogliamo” e quindi questa funzione è stata disabilitata “per precauzione a bizzeffe”. .

In tal senso, hanno spiegato, la decisione è stata presa momentaneamente mentre cercavano una soluzione per “fare la cosa giusta per i proprietari di contenuti”. Stiamo lavorando per ripristinare la versione beta il prima possibile e apprezziamo la tua comprensione! Sintassi OpenAI.