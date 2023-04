Orientale contemporaneo. Un delicato equilibrio di sensualità nello spazio Desde Asia di Experiencia Living

>Nazione>rivista dal vivo

“I miei nonni erano grandi viaggiatoriE E Il primo contatto di Travel con l’Oriente avvenne attraverso le sue lettere. Molto descrittivo, pieno di sensazioni, colori e persino odori e sapori”, ricorda Di fronte a Cecilia James dall’Asiail luogo dell’arredamento iconico che presenta il meglio di quel vasto mondo per 36 anni.

Innanzitutto la fusione di vecchio e nuovo in una consolle orientale e un quadro di Sophia Mastai (Diderot.art) che sembra fatto apposta per questa ‘oasi’. Eliana Paternòstro

Il sito web del tuo dipartimento Quartiere Non può più essere lei. Il porto, l’orizzonte oceanico del Rio de la Plata, il movimento dei container… Mistero e fantasia fanno parte della vita di questo autentico avventuriero che, fino a non molto tempo fa, trascorreva quasi sei mesi all’anno tra Vietnam, Cina, Thailandia, India, Indonesia, Bali, Giappone o Turchia.

“Con l’interior designer Florencia Foi e l’architetto Juan Coronel, abbiamo immaginato ‘Oasis’ come un luogo unico e magico che porta a sognare”.

Kilim dalla Turchia, antichi mortai in teak (tutti provenienti dall’Asia) e lampade impiallacciate in bambù (Patricia Lascano). Eliana Paternòstro

“Quando non c’erano i vetri, le case erano separate da pannelli scolpiti”, dice Cecilia, indicando la vecchia porta di olmo cinese che fiancheggia la camera da letto. “Porta un sacco per fare paraventi ma anche per copriletti o piani di tavoli.” Un aspetto molto interessante della visita all'”oasi” Soddisfa la curiosità Il che solleva naturalmente questi pezzi e chiede al team di Desde Asia la loro origine e utilizzo.

“Gli oggetti d’antiquariato sono difficili da trovare ogni giorno, perché finiscono, logicamente. Oggi sto facendo un mix di chiacchiere, anche per sfruttare la qualità del lavoro che si fa in India, per esempio”.

Se questa struttura ci accoglie entrando, girando a sinistra troveremo il soggiorno, la sala da pranzo, la cucina e il bagno. Eliana Paternòstro

Convive armoniosamente l’angolo tematico antistante la porta duecentesca Patricia Lascano Lampade, che ha fatto anche quelli a tavola. “L’illuminazione è un’area che ci piace”, afferma James.

La vista del quadrante corrisponde a questa decorazione, che parla di orizzonti lontani come un guanto. Le tende Hunter Douglas filtrano la luce senza bloccare la vista.

“Qualunque Mi ha convinto a partecipare a questa mostra Erano, ovviamente, gli anni della relazione con Living, e successivamente con Mariana [Kratochwil, curadora de Experiencia Living] Mi ha detto che l’obiettivo è creare uno spazio che le persone vogliano abitare. Ero molto interessato Pensa a un dipartimento in cui ci si potrebbe aspettare qualcuno. Perché la verità è che fino alla pandemia prestavo architetti e decoratori per le mostre, ma questa volta ho voluto farlo io. penso con Florencia Foi e Juan Coronel, di Desde Asia StudioE Abbiamo raggiunto l’obiettivo”.

Cecilia James offre il suo posto nel Living Experience Space 2023. “La mia connessione con l’Oriente ha significato un enorme apprendimento nella mia vita. Mi ha insegnato a seguire il mio intuito e a praticare la perseveranza”. Eliana Paternòstro

“Ciò che questo genere di cose porta all’ambiente (e alla casa) è il carattere, la storia, la presenza. Rappresentano tradizioni antiche che hanno una propria energia”.

Un altro dipinto di Sophia Mastai (Diderot.art) si unisce alle poltrone (Hábito) per creare un contrappunto al vecchio tavolo e alla splendida collezione di ceramiche vietnamite trasformate anch’esse in lampade dall’Asia. Eliana Paternòstro

Nello spazio che si estende longitudinalmente si apre questa cucina, abbastanza organica con i suoi colori, ma con Il dialetto posto sul Giappone“Un gioiello unico in Oriente”, nelle parole di Cecilia James.

Sull’antico tavolo in olmo cinese, piano in quarzite “Roma Imperiale” (Cave del Mondo), utilizzato anche per piani di lavoro e alzate. Sedute balinesi, contemporanee. Lampade indiane in metallo intrecciate a mano che richiamano le fibre naturali. Eliana Paternòstro

“Abbiamo scelto questa pietra naturale perché le sue venature ci ricordano le pennellate della pittura tradizionale giapponese”.

“Queste stampe giapponesi riescono a ricreare una cucina che avrebbe potuto essere un piccolo bar o un ristorante a Kyoto. È stata un’idea del deodorante per ambienti Martin Roeg, un caro amico, che ha collaborato a vari dettagli della nostra oasi”. Eliana Paternòstro

“Per incorniciare le vecchie porte mongole e l’armadietto cinese, abbiamo posizionato un foglio di Raldua Design, stupendo per colore e texture. La sedia in alluminio è contemporanea, poiché abbiamo cercato di fondere vecchio e nuovo”. Eliana Paternòstro

“Nella camera da letto, abbiamo deciso di mostrare come diversi materiali, trame ed epoche possono essere combinati in totale equilibrio.” Letto e ventilatore in rattan Melissa Dommett, classico dall’Asia. Eliana Paternòstro

Ogni colore trasmette qualcosa di diverso. A Desde Asia amiamo la vivacità dei colori e la sfida di combinarli”.