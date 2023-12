Orovega mostra la sua versatilità musicale in Negocios, il suo nuovo EP| Los 40 Urbano

ascoltare la musica Orovia è quello di introdurvi ad una sessione di suoni diversi e di uno stile altamente eclettico. Le loro storie rappresentavano più di una persona che le ascoltava, perché simpatizzavano con diverse situazioni di vita.

Ora l’artista spagnola di origine sefardita torna con il suo album musicale un lavoroche ruota attorno al tema del mercato. “Lo spazio che da sempre ispira l’artista e nel quale immagina se stessa come una commerciante”, spiega la sua etichetta discografica nel comunicato. La merce in cui lavora Oruvega è la musica e vende canzoni d’amore, tristezza, danza e, naturalmente, per la meditazione.

L’EP è composto da cinque canzoni in cui si trova la traccia principale Compra oro. Combina suoni urbani con tocchi di flamenco per raccontare la storia di una donna che ottiene tutto tranne ciò che desidera di più: l’affetto del suo amante. È senza dubbio Un omaggio di Orovega a questo genere tradizionale spagnolo che esprime molta emozione nelle canzoni che lo definiscono.

(Se non riesci a vedere la playlist, clicca qui)

Udiamo anche suoni pop dalla mano un lavoro E Gioventù, dove il nostro protagonista si addentra in stili più commerciali facili da adattare a qualsiasi orecchio. In breve, l’EP mette in mostra la diversità musicale di Orovija, che ci presenta anche contrasti che ci invitano ad ascoltare il progetto con le orecchie ben aperte. È bianco e nero, buio e luce, debole e forte.

Oruvega ci porta ancora una volta davanti a un progetto che dimostra che pochi paragoni si possono fare nel settore, poiché ha il suo stile. Ma Oruvega ha ancora molte storie da raccontare.

Orovega presenta “Negocios”, il suo nuovo EP

E tu, hai già sentito? un lavoro? Qual è la tua canzone preferita dal nuovo EP del nostro eroe? Riconosci qualcuna di queste storie?