I dilemmi che circondano Borges: dalla morte solitaria a Ginevra alla richiesta di parte della sua famiglia di riportare le sue spoglie in patria

morte Borges È circondato da un'aura di pettegolezzi e insulti che si concentra, invece che su di lui, sulla vedova, Maria Kodama. Contraddizioni e mezze verità che, con la morte di tutti i suoi eroi, rimarranno irrisolte.

Secondo lei, Borges aveva deciso di trascorrere i suoi ultimi giorni a casa Ginevra. Soffriva di un cancro terminale e non voleva che la sua malattia diventasse uno spettacolo. Borges era una personalità dei media Che appariva costantemente nei media. rivista la gente A lui è stato dedicato un argomento speciale, che è la separazione da Elsa Astete Era coperto da riviste popolari. Fino a Il disegno Era sulla copertina una volta. La morte a Ginevra, una città che amava tanto quanto Buenos Aires, gli garantì la distanza da Parigi, se non l'anonimato. Evitare il circo mediatico. Quindi la ragione di Kodama era assolutamente giusta: come avrebbe discusso la decisione di un uomo che stava per morire. Si sono recati a Ginevra e lì, tramite una forza paraguaiana, Si sono sposati.

Borges cammina con Maria Codama, morta quest'anno (Immagine: AGN)

Fanny Ovidia, che per trent'anni era stato domestico della famiglia Borges, diede un'altra versione. In Signor Borgesun libro scritto in esso Alessandro VaccaroVanni racconta che Borges pregò Kodama di non lasciare il Paese: sentiva la sorte disastrosa di quel viaggio. Signor Borges Fu uno dei primi libri a scuotere la narrativa borgesiana che Kodama cercò di preservare, ma il libro che lo demolì una volta per tutte fu il Diario di Borges. Bioy Casares. Le memorie, pubblicate vent'anni dopo la morte dell'amico, hanno consentito una serie di letture e indagini contro i fatti imposti da Borges e dalla sua vedova. Pewey registrò l'ultima conversazione telefonica avuta con Borges. In una breve, triste telefonata, i due si dissero anche mezza parola La voce di Borges cominciò a rompersi Da dietro arrivò la voce di Kodama che gli chiese di terminare la chiamata.

Lui dice Giulio Primat In Borges. Rinnovamento della letteratura Fu in quegli ultimi giorni che Borges richiese che il passaggio fosse di Chisciotte Che racconta la morte di Alfonso Quijano. Una sorta di rito di passaggio con cui lo stesso Borges ha tentato di lasciarsi alle spalle la propria vita e diventare un personaggio immaginario. Kodama dovette adattarsi al ricordo di Borges e diventare a sua volta un altro personaggio: Kodama era il cattivo perfetto Quella che abbiamo saputo costruire, una donna fredda e arrogante che ha assunto la posizione di più grande scrittrice del paese. Ma, se ha incarnato il cattivo perfetto, lo ha fatto anche perché ha accettato quel trofeo. Da anni lotta con un fantasma che diventa sempre più grande e tutti sentiamo che una parte di lui ci appartiene. Ha agito con pugno di ferro per preservare la sua eredità, negoziando contratti e mantenendo uno zelo meticoloso nel gestire gli affari, a volte in misura imperdonabile, come nel caso del processo. Pablo Katchadjian—. Se Borges continua a essere Borges è in parte anche grazie a lei.

Fratelli Jorge Luis e Nora Borges, anni '40

Borges morì il 14 giugno 1986. Quattro giorni dopo, il giornale fu pubblicato Nazione Inserito un messaggio dai lettori Nora, la sorella minore“Ho saputo dai giornali che mio fratello è morto a Ginevra, lontano da noi e da tanti suoi amici, per una terribile malattia che non sapevamo avesse. Sono molto sorpreso che il suo ultimo desiderio sia stato quello di essere sepolto lì da allora Ha sempre voluto stare con i suoi antenati e nostra madre a Recoleta. (Non nel cimitero britannico, come dice il rappresentante). Nonostante la sua morte, i ricordi di una vita ci uniscono ancora”. La semplicità e la brevità della nota intensifica il dolore che non ha bisogno di aggettivi. Dopotutto Nora aveva il culto dell'attenuazione Basso– che non apparteneva solo a Borges.

La morte di Maria Kodama – avvenuta il 26 marzo di quest'anno – ha aperto una nuova fase in questa storia. Innanzitutto con la confusione e la mancanza di una volontà chiaramente espressa Cosa fare con l'eredità?. Ora i nipoti di Nora dicono di voler rimpatriare la salma di Borges, esaudendo così il suo desiderio di riposare con la famiglia. Cimiteri per i viviÈ una memoria aperta per chi ricorda e ha bisogno di un luogo dove riposarsi e trovare sollievo. La decisione della famiglia, come famiglia, va rispettata.