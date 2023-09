Panos Panay guiderà Amazon Devices and Services

Panos Panay sarà il prossimo Responsabile del business Devices and Services (D&S) di AmazonCome annunciato dalla società di e-commerce È una dichiarazione.

La situazione di “disoccupazione” non durò a lungo per Panay. Come vi abbiamo detto, l’ex vicepresidente di Microsoft, responsabile, tra gli altri, di Windows e Surface, dopo quasi 20 anni presso l’azienda di Redmond, figurerà in primo piano nell’organigramma di Amazon.

Panos Panai sarà a capo della divisione dispositivi e servizi di Amazon A partire dalla fine di ottobre Sostituisce Dave Limp, che andrà in pensione nei prossimi mesi. “In qualità di forte inventore e innovatore di prodotti con una vasta esperienza sia nei dispositivi che nei servizi integrati, Panos sarà una grande aggiunta alla nostra organizzazione D&S in futuro.”ha affermato Andy Jassy, ​​CEO di Amazon, che riferirà a lui.

Come accolto favorevolmente dallo stesso Dave Limp: “Conosco Panos da anni e credo che sarà una grande aggiunta a questa organizzazione in futuro. È un leader di prodotto appassionato e non vedo l’ora di vedere cosa inventeranno tutti insieme. “Lavorerò duramente con lui nei prossimi due mesi per garantire una transizione graduale durante i nostri lanci autunnali.”.

Panos Panai, responsabile di Amazon D&S

Sebbene la maggior parte delle entrate di Amazon provenga ancora dalla vendita di prodotti sulla sua piattaforma di e-commerce,… Linea di hardware a marchio proprio Sta diventando sempre più importante, come abbiamo visto di recente a questo evento Dispositivi Amazon.

Oltre ai nuovi dispositivi (Fire Streamer, assistenti Echo o router eero), lo spettacolo ha evidenziato gli sviluppi nell’intelligenza artificiale e nelle interfacce di conversazione per il suo assistente digitale Alexa, nonché prodotti avanzati per la casa intelligente che utilizzano tecnologie di visione artificiale e intelligenza artificiale. E riconoscimento facciale da Amazon. Anche i loro servizi sono rilevanti. Da quelli legati a una piattaforma di e-commerce come Prime a quello che offrono come abbonamento musicale o video.

Panos Panay ha lavorato molto su questo aspetto come capo della linea di dispositivi Microsoft Surface. Alcuni rapporti (non confermati) sostengono che Panay abbia deciso di lasciare Microsoft dopo la decisione dell’azienda Riduzione dello sviluppo di alcuni dei suoi dispositivi Surface Perché non generavano reddito. Più di dieci anni fa, si diceva che le perdite di 1 milione di dollari derivanti dal lancio del primo Surface (RT) fossero costate il lavoro al CEO di Microsoft Steve Ballmer.