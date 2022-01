Parco El Dorado a Envigado 5000 m² di spazio pubblico

vecchia stazione degli autobus Parco El Dorado, a Envigado, è oggi un parco ecologico con quasi 5.000 mq di spazio pubblico, di cui 2.020 mq corrispondono a nuove aree verdi.

39 specie, tra cui alberi, arbusti e palme, danno un nuovo aspetto a questo quartiere tradizionale nel comune meridionale di Valle de Abora. Questi individui albero sono stati aggiunti ai 70 individui già piantati nella prima fase per migliorare la qualità dell’aria.

Con i lavori la comunità potrà godere di uno spazio pubblico di 3.000 mq con giochi, palestra, percorsi d’acqua e specchi.

Nasce così un nuovo polmone verde per gli abitanti dei quartieri di Las Antillas, El Trianon, Loma del Barro, La Paz e El Dorado a Envigado.

Fermati al Parco El Dorado

casa verde

stagioni ambientali.

3000 m2 di spazio pubblico.

268 m2 di costruzione di piattaforme in ciottoli.

2.020 m2 di spazio verde.

932 Giardino paesaggistico

12 guaiacani gialli.

52 alberi e arbusti.

Come è stato concepito il progetto?

Progetto di adattamento Parco El Dorado L’Ecoparco è iniziato a marzo 2021, con l’obiettivo di trasformare questo settore e ottenere il rinnovamento urbano.

L’idea era quella di trasformare El Dorado in uno standard per la trasformazione sociale e l’uso dell’ambiente orientato alla mobilità urbana, ha affermato Braulio Espinosa Marquéz, sindaco di Envigado.

Da parte sua, lo ha affermato Juan David Palacio, Direttore del Distretto Metropolitano Parco Urbano El Dorado È “un riflesso di ciò che sta accadendo sul nostro terreno, trasformando un pavimento solido come questo in un parcheggio per autobus e ora in un parco pubblico per il divertimento di famiglie, amici, atleti e animali domestici. Con questo nuovo spazio di divertimento per la comunità, Envigado aumenta il indice di spazio pubblico effettivo di 1,15 mq per abitante”.

Infine, l’investimento del progetto è di circa $ 5.000 milioni, di cui circa $ 3.308 milioni sono stati apportati dall’area metropolitana di Valle de Abora, mentre il resto proviene dall’ufficio del sindaco di Envigado.