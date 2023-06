Perché tuo figlio (e tu) dovresti leggere “Momo”

“Il vero ascolto è qualcosa che poche persone sanno fare.” Questa è una delle centinaia di frasi memorabili di Momo, un classico della letteratura generazionale che compie cinquant’anni. La creatura allevata dallo scrittore tedesco Michele Fine (Autore de “La storia infinita”) È una strana ragazzina magra, con i capelli arruffati e riccioli neri e pieni. È sempre scalza e indossa una gonna multicolore. Momo è una persona di rara virtù nella vita reale: Saper ascoltare gli altriUn regalo che lo rende speciale. Incontra la ragazza misteriosa e luminosa Uomini grigipersone oscure che controllano gli altri dalla mano materiale, consumo e tempo.





“Il romanzo di Ende ci racconta un mondo dove regnano immediatezza e iperproduttività, e dove il tempo scarseggia. Momo è una ragazza che sa ascoltare”. Laya Zamaron, direttrice letteraria di Alfaguara

“Dobbiamo leggere ai nostri figli in modo che aumentino il loro vocabolario, la loro concentrazione e la loro capacità di reagire in modo organizzato alle idee degli autori & rdquor; Miguel Salas Diaz, professore e autore di “(En)lector Plan”

Alfaguara festeggia il suo anniversario con A.J Edizione illustrata Per attirare nuovi lettori. Ogni ragazzo e ogni ragazza è un mondo a parte Laya Zamaron, il direttore letterario di Alfaguara, conferma che “Momo” è un’ottima scelta per ragazzi e ragazze a partire dai dieci anni. Qual è l’importanza della presenza di Momo nelle biblioteche per ragazzi? Perché anche se è stato pubblicato nel 1973, la sua attualità è frenetica. “Ci racconta di un mondo dove l’immediatezza, la sovrapproduzione e il tempo scarseggiano”, spiega il caporedattore. Momo appare nella vita delle persone e fa qualcosa che nessun altro fa: Lui ascolta. Ascolta davvero.

Momo sa ascoltare in un modo che cambia le persone. I goffi diventano intelligenti, indecisi e determinati. Il protagonista ci ricorda: “Il tempo è vita e la vita sta nel cuore”. “Momo è una metafora della vita reale”, spiega Zamaron.

romanzo per lei Molti livelli di lettura. Può essere un’opzione per i bambini, ma anche per gli adulti. «Per noi è un ‘best seller’ perché ogni anno vendiamo più di 15.000 copie», sottolinea il capo della casa editrice.





Zamarrón invita i genitori a “Momo” a casa. Costringerti a leggere è la formula perfetta affinché i tuoi figli e le tue figlie finiscano per odiare i libri. La cosa migliore quindi è la seduzione. “I bambini devono vederci leggere e possiamo spiegare loro di cosa tratta il libro e, in questo modo, possiamo collegarli. Possiamo leggerglielo e poi possono farlo da soli”. Perché è importante che leggano Momo? Per il mondo immaginario che contiene e per i valori importanti che offre”. E perché ovviamente è divertente da leggere.

La lettura produce piacere

“Leggere produce piacere. Tutti i lettori voraci sperano che, iniziando un nuovo libro, ci dia la sensazione di piacere che ci hanno dato altre letture”, ricorda Miguel Salas Diaz nell’articolo “The Lector Plan (En), una guida curata di Plataforma Actual Survival Sopravvivere all’adolescenza senza smettere di leggere.

L’autore ha un dottorato di ricerca in Teoria della letteratura e letteratura comparata Miguel Salas Diaz Suggerisce che i genitori e gli educatori seducano i giovani in modo che la lettura, che ovviamente richiede uno sforzo, sembri loro interessante ed eccitante. Come? “Leggere per loro, leggere per loro, leggersi l’un l’altro senza perdere il fiato. E integrarli nella lettura man mano che crescono. All’inizio ascolteranno e basta. Ma non ci vorrà molto perché prendano parte al rituale fino a quando non diventano i proprietari.”

Dopo aver spiegato quella lettura, aggiunge, “dobbiamo leggere loro in modo che aumenti il ​​loro vocabolario, la loro concentrazione e la loro capacità di interagire in modo intelligente e organizzato con le idee dei diversi autori”. Migliora l’articolazione e il rendimento scolastico.