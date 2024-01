PlayStation ti consente di provare gratuitamente il nuovo gioco di ruolo che sta facendo impazzire PS5 e PS4

Granblue Fantasy: Relink ha rilasciato una demo su PS5 e PS4 che qualsiasi giocatore della console Sony può scaricare

I giocatori PlayStation si stanno preparando per un 2024 ricco di grandi novità, a partire dall'arrivo di… The Last of Us Parte 2 rimasterizzatache apparirà per la prima volta 19 gennaio, con la promettente modalità No Return, e tutto indica che alla fine dell'anno ci sarà la première di PS5 Pro, la console avanzata del modello attuale, che è già riuscita a vendere più di 50 milioni di unità in tutto il mondo. Tuttavia, anche l'azienda giapponese si sta impegnando affinché i suoi giocatori possano ottenerlo Contenuti costantemente gratuitiecco perché è stato rilasciato Demo per il gioco di ruolo appena arrivato.

Quindi, se sei un fan di questo genere, vorrai saperlo Granblue Fantasy: Relink può essere provato completamente gratuitamente sia su PS5 che su PS4 Perché PlayStation è l'unica piattaforma che ha questa capacità. In realtà, Non è nemmeno necessario essere abbonati a PlayStation Plus Premium Per potervi accedere, poiché è qui che solitamente è incluso questo tipo di test eseguibile. Pertanto, potrai avere le prime impressioni del titolo prima di iniziare ad acquistarlo, se lo ritieni necessario.

Partecipa a combattimenti in tempo reale con un gruppo di quattro persone in questo gioco di ruolo d'azione. Scegli tra un elenco diversificato di avventurieri del cielo, ognuno con le proprie armi, abilità e stili di combattimento unici. La cooperazione è fondamentale con la meccanica basata sul lavoro di squadra, come attacchi a catena ed esplosioni a catena, per aiutarti a sconfiggere i tuoi nemici in modo sorprendente. Affronta missioni da solo o con l'aiuto di altri in modalità cooperativa per un massimo di 4 giocatori e sconfiggi nemici insidiosi per ottenere bottini rari che miglioreranno la tua squadra. Ogni formazione e gruppo nemico ha i suoi punti di forza e di debolezza; La chiave della vittoria sta nel capire come questi pezzi si incastrano.

Quindi non perdere l'occasione di provare Granblue Fantasy: Relink, Il titolo è stato presentato in anteprima il 12 gennaioquindi avrai l'occasione perfetta per conoscere cosa ha da offrirti una delle ultime versioni di PlayStation.