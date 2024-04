Processo elettorale e celebrazioni accesi durante la Settimana indiana

Nei giorni scorsi leader di vari partiti come il primo ministro Narendra Modi, del partito statale Bharatiya Janata Party; Così come gli oppositori Rahul Gandhi dell'Indian National Congress; e Sitaram Yechury, del Partito Comunista dell'India (marxista), hanno girato il paese e guidato grandi manifestazioni di sostenitori.

Gli alti rappresentanti delle fazioni politiche indiane si sono esibiti con discorsi infuocati in difesa dei loro candidati e delle piattaforme del partito soprattutto nelle città dei ventuno stati partecipanti alla prima delle sette fasi elettorali.

Le manifestazioni in India sono coincise con la festa musulmana dell'Eid al-Fitr, per porre fine al digiuno del Ramadan, e con la festa di Navaratri, che gli indù celebrano ogni anno in onore della dea Durga, e che dura nove e dieci giorni.

In una recente circolare, la Commissione elettorale indiana (ECI) ha confermato l'attivazione del voto il 19 aprile in 102 collegi elettorali parlamentari, dove sono stati schierati anche 361 osservatori.

I suddetti ispettori garantiranno le condizioni dei seggi elettorali per gli elettori, soprattutto per combattere il calore, oltre a garantire che non vengano offerti incentivi, per un uso ottimale delle forze e un rigoroso mantenimento dell'ordine pubblico. ha spiegato Rajiv Kumar, commissario capo.

Per quanto riguarda luoghi considerati sensibili come Jammu, Kashmir e Udhampur, la Central Election Initiative ha annunciato misure per rendere più facile il voto per i migranti provenienti da quelle aree, come l’eliminazione di procedure complicate.

Ha inoltre informato del progetto di permettere a queste persone di votare in campi temporanei nelle scuole private con mezzi elettronici.

Allo stesso modo, nei suoi sforzi per prendere di mira gli elettori anziani e le persone con disabilità, la Commissione elettorale indiana, per la prima volta, ha modificato le sue procedure per fornire loro la possibilità di votare da casa.

Approfittando di questo vantaggio, gli elettori di questa categoria hanno già iniziato a votare nella prima e nella seconda fase, il 19 e 26 aprile, delle elezioni generali.

La Commissione elettorale ha affermato che questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire l'inclusione e l'accessibilità del processo elettorale e rafforzare la partecipazione democratica.

Con questa mossa, l’ECI significa aver compiuto un altro passo cruciale verso una democrazia più equa e rappresentativa, dove la voce di ogni cittadino conta, indipendentemente dalle sue limitazioni fisiche o dall’età.

OMR/LRD