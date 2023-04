Qual è il ruolo di Chucky nel successo del progetto Napoli?

EFELettura: 4 minuti.

Come in quello Napoli Diego Armando Maradona era accanto a lui Carnevale, Carica Anche RenicaOra Osimina E Kfaratskelia Condividere il campo con i giocatori, dall’ombra, sono tasselli fondamentali per la riuscita di un progetto Luciano Spalletti. LobotkaE A bizzeffe E Di Lorenzo sono l’esempio perfetto di cosa sia questo tipo di giocatore: le scatole necessarie per la gloria.

Confronta b Maradona Con qualsiasi calciatore del pianeta, al Napoli è peccato. Lui ‘DiegoHa raggiunto uno status di dio che nessun altro è in grado di raggiungere. Nemmeno Osimhen e Kvaratskhelia, che insieme portano il peso e il privilegio di una dirigenza napoletana che sta per tornare a fare la storia e che ha fatto tanto scalpore in Italia e in Europa, provocando ogni genere di paragone con il napoletano che ha smosso Coppa Uefa nel 1989.

Adesso la squadra partenopea è ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia, ma per Andrea Carnevaleuno di quelli che erano scudieri Maradona Nel miglior periodo della storia del Napoli è difficile affrontare questa squadra.

“Ne sono molto felice Napoli Ha disputato un torneo eccezionale quest’anno, se lo merita e gli auguro ogni bene alla fine della stagione”, ha detto a EFE carnevalel’attuale direttore della regione “Esplorazione” presso Udinese.

“Sono due squadre diverse, ai miei tempi c’erano tanti giocatori straordinari… Maradona, Careca, Bruno Giordano.Questa squadra invece, la squadra attuale, è piena di grandi giocatori, non sono eccezionali, ma va detto che Spalletti Ha fatto un lavoro straordinario”.

Il Carnevale resterà sempre nel cuore dei napoletani. È stato lui l’autore di uno dei gol storici della squadra, il pareggio in solitaria contro il ‘Fiore’ che ha sancito il primo ‘scudetto’ della storia del Napoli a una partita dalla fine nel 1987.

Antonio de Oliveiraconosciuto come mancanzaarrivato nel 1987 a Napoli E si sono uniti Maradona in attacco. Il brasiliano è stato capitale in finale Coppa Uefa Un gol decisivo all’87’ gli ha regalato quello che è, ad oggi, l’unico titolo europeo nelle prestazioni azzurre.

In difesa è mancino Alessandro Reneca Era uno dei giocatori indiscutibili, oltre alle sue capacità difensive, leadership, e si è affermato come uno dei pilastri della squadra nei momenti peggiori.

Tre giocatori, pur essendo nell’ombra Maradonaerano essenziali per il successo.

In questa stagione 2022-2023, che ha rischiato di diventare storica con un terzo posto.scudetto E con l’entusiasmante prospettiva di “Champions”, ci sono altri tre giocatori che incarnano un quadro simile. Tre giocatori, con meno poster mediatici, sono fondamentali per il successo del Napoli.

In difesa, tipo renica, Giovanni Di Lorenzo È un’assicurazione. Il capitano, collocato come terzino destro, è un giocatore che non è solo una meraviglia fisica, qualcosa che gli permette di inserirsi in attacco senza problemi, ma anche un terzino capace di combinare, che capisce l’attacco del suo corale squadra e che fornisce qualità nei metri finali. Anche un gol come quello segnato contro di lui Francoforte Intrach nell’ottavo

in mezzo al campo Lobotka È il leader nel tirare fuori la palla. È il termometro Napoli, il bastone che detta il tempo e colpisce a volontà, correndo i tempi in base alle necessità della squadra. Come l’estensione in campo di Spalletti, la sua intelligenza tattica fa uscire i compagni Zelenskij E Angussa Salta dolcemente per premere e atterra per attaccare.

attaccarlo Hirving Lozano È un artista indiscutibile. Per il suo aspetto di destro, è instancabile sulla fascia, sempre pronto a fare il taglio, sempre pronto a dare una mano in difesa, copre le alzate dei difensori con muscoli e polmoni, fornisce sempre lucidità negli ultimi metri con e senza il palla facilitando il lavoro delle superstar della squadra.

Questo Napoli, proprio come nel 1989, ha giocatori che guidano e puntano sulle luci. Ma anche il Napoli, come quello del 1989, ha giocatori che alzano e sostengono stelle nel complesso cammino verso il successo. attualmente, Di Lorenzo, Lozano E Lobotka Sono quello che erano ai loro tempi Carnevale, Renica E mancanza