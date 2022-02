¿Qué fue de sus hijas cuando murió Bernarda Alba?

Este contenido fue publicado el 02 febbraio 2022 – 08:41

Parigi, 2 feb (EFE).- Para empezar a vivir, las hijas de Bernarda Alba tuvieron que esperar a que su madre muriera. Así lo imagina el dramaturgo francoespañol Daniel San Pedro, uno de los especialistas de Federico García Lorca en Francia, que estrena este miércoles en París su última obra original, “Andando Lorca 1936”.

San Pedro, nacido en 1966 a las afueras de Burdeos de padres españoles exiliados durante el franquismo y formado en el Conservatorio Nacional de Madrid, ha llevado a los escenarios franceses “Yerma” y “Bodas de Sangre”.

Pero cuando llegó el turn de la obra que cierra la trilogia del mondo rurale, cambio de planes.

“‘La Casa de Bernarda Alba’ -cuenta San Pedro- es una obra tan negra, tan oscura y tan pesimista que no conseguía hacerla. Me dije voy a inventar una continuación para poder liberar a las hijas de Bernarda Alba so La luc. que Bernarda Muera”.

Con música original de Pascal Sangla y coreografiada por el bailador cordobés Rubén Molina, la obra arranca con el funeral de Bernarda que coincise con las primeras semanas de la Guerra Civil.

Entonces, las jóvenes oprimidas tendrán que decidir no sólo cómo continuar su vida sino de qué bando hacerlo.

San Pedro, professore di teatro en la Escuela de Danza de la Ópera de París, ha recreado el guion de “Andando Lorca 1936” con canciones, cartas y poesías de Lorca a través de las voces de Camélia Jordana, cantante e attore di cine Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Estelle Meyer e Johanna Nizard.

Señala. Menciona titoli come “Los cuatro muleros” o “Verde que te quiero verde”.

San Pedro spiega que su intenzione con esta obra es recrear el universo de Lorca e mostrar a los franceses una parte più desconocida dell’artista.

“La gente en Francia tiene mucho interés en Lorca, en su teatro e su vida trágica. Lo que es más raro es presentar su poesía”, señala.

La obra tuvo en realidad un estreno en Paris: fue el viernes 13 de marzo de 2020, cuando las primeras noticias sobre un posible confinamiento por la irrupción de la pandemia en Europa comenzaban a sonar. Ese día, a San Pedro le tocó limitar el aforo a 100 personas, pero el resto de rappresentaciones fueron anuladas.

En noviembre de 2021, la pieza comenzó por fin su andadura por Bayona y ahora en Paris, donde estará hasta el 12 de febrero en el Teatro Bouffes du Nord, un monumento storico della capitale e una sala singola, rehabilitada por el teatnic Peter Brook . Después, “Andando Lorca” viajará por altre ciudades de la periferia de Paris y Francia.

Il 9 febbraio, il poeta e il direttore dell’Instituto Cervantes, Luis García Montero, acudirá a la rappresentación para participar posteriormente in un coloquio sobre Lorca junto a San Pedro e il direttore del Cervantes en París, Domingo García. EFE

