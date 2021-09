Questa è la città più bella d’Italia: dove si trova e quanto costa passarci una notte

La città italiana di Tropea è stata eletta “Borgo dei Borghi 2021” e consacrata con il titolo. pueblo signora bella A partire dal Italia Nel 2021. Il concorso, che si traduce come “People People”, è stato organizzato per 8 anni attraverso questo progetto “Tutto Autunno Del Kilimangiaro” Dalla RAI.

In esso, il pubblico vota per il villaggio o la città preferiti. Tropia ha gareggiato Altre 20 città, una per ogni regione italiana.

L’elenco completo è il seguente:

Tropia (Calabria) Bouni (Serdia) Gerasi Chiculo (Sicilia), Italia Albori (Campania) Crotmmere (Marcus) Conforme (Abruzzo) Malcino (Veneto) Pietramontecorvino (Puglia) Corsiano (Umbra) Cocco (Piamonte) Finale Borgo (Liguria) Valsinny (Basilicata) Trivento (Molise) Bofabro (Friuli-Venezia Giulia) San Giovanni (Emilia-Romagna) a Marignano Funconvento (Toscana) Borgo Vulcano (Trentino-Alto Adigio) Rilascio (Valle d’Asta) Pomponesco (lombardo) Picco (Logio)

Dov’è la tropia?

Tropia È un comune italiano Calabria, È la località di villeggiatura estiva più popolare situata nel sud del paese, e nelle vicinanze Rive paradisiache del Mar Tirreno.

Di Una città romantica, puoi passare il pomeriggio con un gelato o perderti nelle miriadi di viuzze piene di storia e arte. Ha un vivace centro storico ricco di negozi, ristoranti e bancarelle di artigiani locali.

È noto con precisione, In cima alle scogliere si trova il suo centro storico, le sue spiagge e la sua cipolla rossa. Costruita nell’ex tomba bizantina, la cattedrale del XII secolo presenta un sarcofago in marmo e un ritratto di Nostra Signora di Romania, difensore della città.

Secondo la leggenda fu fondata da Ercole. Il suo nome attuale fu dato per la prima volta nel V secolo dopo Cristo. Nei secoli successivi fu indicata come la terra più volte attaccata dai Saraceni.

La lunga storia della città ha reso Tropia a Una delle città antiche più belle e meglio conservate della Calabria, soprattutto per le belle chiese È ancora in piedi.

Chiesa Isola di Santa Mara Situato su una scogliera sopra la spiaggia è una delle cartoline più popolari. Dietro la chiesa c’è un giardino ben curato con vialetti che portano al mare al piano superiore. Il paesaggio merita la massima attenzione per l’intensità e la diversità dei paesaggi negli angoli, nelle spiagge e nei monumenti di ogni città.

La preferenza dei turisti è la loro Spiagge di sabbia bianca e mare limpido.

Quanto costa soggiornare a Tropia?

La città attrae (e tanti) viaggiatori per la sua bellezza Creato una vasta gamma di hotel per tutte le tasche. Per chi cerca un’opzione più economica, Airbnb ha stanze a partire da 30 euro a persona per due persone, ma ci sono anche opzioni con più servizi fino a 120 euro.

Per chi vuole stare vicino alla spiaggia, In alta stagione un hotel 4 stelle costa 140 euro (colazione inclusa) a notte. Altre opzioni moderne arrivano fino a 200 euro a notte.