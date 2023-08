Questi sono i giochi in uscita da PS Plus Extra e Premium a settembre 2023

Sony ha già confermato i giochi che lasceranno PS Plus Extra e Premium a settembre, tra i quali troviamo titoli come Deathloop e altro ancora.

Questi sono i giochi in uscita da PS Plus Extra e Premium a settembre

Non molto tempo fa, Sony ha rivelato l’identità delle nuove aggiunte al catalogo PlayStation Plus Extra e Premium per questo agosto, Annuncia i titoli che sono arrivati ​​su EssentialÈ il livello di abbonamento base per il servizio dell’azienda giapponese. Nel caso di offerte annunciate per livelli aggiuntivi e premium, Questi sono già disponibili su PS PlusTranne il mare di stelle Sarà pubblicato il 29 agostoe Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition, che sarà 28 ago.

Quindi il resto dei giochi è come Exodus 2, Destiny 2: La regina strega, i sogni e il giudizio perduto, tra gli altri; Può già essere goduto da Sony Service. Ora, oltre agli arrivi, dobbiamo condividere anche le persone che ci saranno Videogiochi in uscita da PS Plus Extra e Premium questo settembreperché sappiamo già quali indirizzi stanno partendo.

Questo è l’elenco dei giochi in uscita da PS Plus Extra e Premium a settembre

Ci sono già stati diversi media che hanno condiviso quali giochi lasceranno PS Plus Extra e Premium a settembre 2023, in particolare. Lo faranno il diciottesimo del nono mese dell’anno. Si Certamente , Uno dei titoli che lascerà il suddetto servizio lo avrà già fatto in precedenza Da quella data, essendo la data prescelta 31 ago. Il rispettivo gioco che verrà rilasciato alla fine del mese sarà declino.

I restanti membri dell’elenco a discesa PS Plus Extra e Premium a settembre Sono i seguenti giochi: Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Standard Edition, Watch Dogs, Watch Dogs 2, Death end re; Quest 2, Deathloop, Chicory: A Colorful Tale, Through the Darkest of Times e Nidhogg 2. Ricordalo Tutti questi titoli lasceranno il servizio il 18 settembrequindi dovresti sbrigarti se vuoi giocare a qualcuno di loro prima di lasciare il suddetto servizio di abbonamento.

In un altro ordine di cose, va notato che recentemente abbiamo appreso che alcuni dei classici disponibili in PS Plus Premium ora possono essere acquistati singolarmente tramite il PS Store per PS4 e PS5. Tra quei titoli Possiamo trovare tekken 2ad esempio, il secondo capitolo dell’iconica saga di combattimento.