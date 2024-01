Questi sono i Mac dotati di M3 che Apple lancerà nel 2024

Vi parliamo di tutti i modelli di Mac con processore M3 che Apple lancerà quest'anno

Apple lancerà i nuovi Mac con l’M3 nel 2024

Lascia che te lo raccontiamo Modelli di Mac con processore M3 che Apple lancerà nel 2024dispositivi che seguiranno la scia di quelli già lanciati lo scorso anno È successo in modo rapido e spaventoso Per ottobre sono l'iMac da 24 pollici e il MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Di seguito elencheremo Modelli Mac con M3 che Apple lancerà nel 2024 Ciò completerebbe la gamma di computer dell'azienda di Cupertino. Alcuni Mac che arriveranno con altri prodotti come iPad Pro, iPhone 16, iPhone 16 Pro e Apple Watch serie 10eccetera.

Scopri quali Mac Apple dotati di M3 lanceranno nel 2024

Come abbiamo detto, Apple ha lanciato solo due modelli di Mac con il nuovo modello Processore M3L'iMac da 24 pollici e il MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Pertanto, altri modelli come MacBook Air o Mac Studio da 15 pollici, Per esempio. I modelli che verranno lanciati da Bitten Apple sono i seguenti:

MacBookAir: Attualmente l'azienda vende tre modelli di questo Mac, uno con il processore M1 e due modelli da 13 e 15 pollici con il processore M2. È logico pensare che Apple lancerà un nuovo modello con il processore M3 e che rimuoverà dalla gamma i modelli con M2, lasciando i modelli entry-level M1 e M3. Macmini: Il Mac mini è stato aggiornato lo scorso gennaio e sembra che Apple lo farà anche quest'anno. Il Mac mini ha due versioni del chip della serie M di Apple, quindi è logico che faccia lo stesso lanciando un modello con M3. Mac Studio e Mac ProSe Apple seguirà la stessa tendenza delle generazioni precedenti, il nuovo Mac Studio arriverà probabilmente con la quarta versione non ancora annunciata del chip M3, l'M3 Ultra. Questo, come le generazioni precedenti, raddoppierà i componenti della versione “Max”, il che significa che avrà fino a 32 core CPU e 80 core GPU. Per quanto riguarda il Mac Pro, sarà abbastanza simile.

Alcuni Mac in attesa La seconda metà dell'annoForse ne vedremo la prima durante la WWDC 2024, dove vedremo anche nuove versioni dei sistemi operativi, tra cui iOS 18, Con intelligenza artificiale e funzioni di assistente completamente rinnovatee watchOS 11, tra gli altri.

