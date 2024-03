Questi sono i risultati vincenti dell'estrazione Mega Millions del 1 marzo

Il prezzo di ogni gioco in Mega Millions è di 2 dollari (Infobae/Jovani Pérez)

Come ogni venerdì, Mega Millions ha tenuto la sua lotteria, Ecco i risultati Premio per questo 1 marzo.

Non è necessario essere cittadini o residenti negli Stati Uniti per partecipare all'estrazione Mega Millions.per giocare è sufficiente essere maggiorenni nella giurisdizione in cui è stato acquistato il biglietto.

Il tempo a tua disposizione per richiedere il premio vincente varia a seconda delle norme e dei regolamenti locali, La durata può variare da 90 giorni ad un anno dalla data del recesso. Per conoscere il periodo massimo per richiedere il premio, verifica con la lotteria dello stato in cui è stato acquistato il biglietto vincente.

Data di ritiro: 1 Marzo

Numeri vincenti: 15 33 37 55 61 24

Il moltiplicatore:4

Mega Millions prevede due estrazioni a settimanail martedì e il venerdì, dove puoi vincere diversi milioni di dollari.

Mega Millions è uno dei giochi della lotteria più popolari al mondo (AP Photo/Jae C. Hong)

Per giocare a Mega Millions devi scegliere sei numeriI primi cinque devono essere compresi tra 1 e 70, senza ripetizione, il sesto numero deve essere compreso tra 1 e 25.

Se non selezioni il numero che desideri selezionare, puoi lasciare che Mega Millions scelga a caso per te.

Per vincere il jackpot del Mega Millions, La scelta deve corrispondere a ciascuno dei sei numeri dell'estrazione. Ma, Puoi vincere dalla prima estrazione. Più numeri ottieni, più grande sarà il tuo premio.

I premi Mega Millions vanno da $ 2 a diversi milioni di dollari.

Il prezzo di ogni gioco Mega Millions è di $ 2, che puoi riscattare colpendo uno dei sei numeri dell'estrazione.

Se vinci il jackpot, Mega Millions ha due opzioni per riscuoterlo: la prima è In contanti, effettua un pagamento dell'importo totale Ottenuto nella tua estrazione; Il secondo è finito Le rendite prevedono un unico pagamento seguito da pagamenti annuali per 29 anniOgni lotto è più grande del 5% rispetto al lotto precedente.

Mega Millions è iniziato il 31 agosto 1996 come “The Big Game”. La prima estrazione si tenne il 6 settembre 1996 e parteciparono solo sei stati.

Inizialmente, le estrazioni si tenevano solo il venerdì e fino al 1998 solo il martedì. L'anno successivo, il New Jersey divenne il settimo stato membro, seguito da Ohio, Washington, New York e California.

Nel 2002 il gioco cambiò nome da Big Game a Mega Millions e nel 2010 parteciparono all'estrazione tutti i 45 stati degli Stati Uniti, oltre al Distretto di Columbia e alle Isole Vergini.

Il 30 marzo 2012, Mega Millions ha fatto la storia con il premio più grande del mondo mai visto fino ad oggi in un gioco: 656 milioni di dollari. Il primo premio era diviso in tre parti.

Il record del settore delle lotterie è rimasto in piedi per quasi quattro anni finché non è stato superato per primo Vincita del jackpot Powerball del valore di 1.586 miliardi di dollari nel gennaio 2016 e poi l’8 novembre 2022 quando lo stesso Powerball ha distribuito 2.400 milioni di dollari.

Mega Millions si è unito al club dei miliardi di dollari il 23 ottobre 2018.

