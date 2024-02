Rainieri riceve l'onorificenza onoraria di “Comandatore” dall'Italia – Notizie Turismo

I suoi migliori successi e la storia aziendale

1 febbraio 2024

Ambasciatore di Italia Dentro Repubblica Dominicana, Stefano Quirolo PalmasInsignito dell'onorificenza di “Comandante”. Franco RainieriViene conferito dall'Ordine della Stella della Repubblica Italiana.

L'evento ha avuto luogo a Casa d'Italia In Città colonialeDov'è il fondatore? Gruppo Bundakana Era accompagnato dalla moglie, Haddy Gurette di Rainierii loro figli, Paola, Francesca E Frank Elias Raineri.

In questo senso, il Presidente della Camera d’Italia, Renzo SerravalleGuirolo introduce il discorso formale di Palmas, evidenziando i risultati e la storia che circondano Frank Rainieri.

Secondo Free Diary, ha spiegato che lo scopo dell'onorificenza è quello di riconoscere coloro che hanno raggiunto meriti specifici nel promuovere rapporti di amicizia e cooperazione tra l'Italia e altri paesi, nonché nel migliorare i rapporti con l'Italia.

“Quando ricevo questo riconoscimento, penso ai miei genitori in un modo molto speciale, e anche se so che saranno felici dall'aldilà, non riesco a immaginare quanto sarei felice di riceverli fisicamente”, ha ammesso. .