Serie A: Roma-Cagliari data 23

Data 24: vs Lazio: 10 febbraio – ore 09:00 Data 25: vs Udinese: 18 febbraio – ore 09:00 Data 26: vs Napoli: 25 febbraio – ore 09:00 Data 27: vs Empoli: 3 – 09 marzo: Ore 00.00 Appuntamento 28: vs Salernitana: Data e orario da confermare