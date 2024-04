Re di Wall Street: BlackRock ha un patrimonio record di 10,5 trilioni di dollari in gestione

Pietra neraLa più grande e importante società di gestione dei fondi al mondo ha annunciato… Risultati finanziari del primo trimestre dell'annoche ne spiegava il motivo “Re di Wall Street”.

Nello specifico, lo ha riferito Il patrimonio gestito (AUM) è cresciuto del 15% su base annua, raggiungendo il livello record di 10,47 trilioni di dollari.. In media, la cifra durante questo trimestre è stata di 10,18 miliardi di dollari USA.

Allo stesso tempo, I ricavi ammontano a 4.728 milioni di dollari, che rappresenta un miglioramento anno su anno dell'11%. Nel frattempo, il suo utile operativo è aumentato del 17% rispetto al primo trimestre del 2023 raggiungendo 1.775 milioni di dollari, con un margine operativo di circa il 42%.

Dall'altro lato, BlackRock ha riportato un utile netto totale di 1.473 milioni di dollariCiò rappresenta un aumento del 23% rispetto al numero dell'ultimo ciclo. Per azione, il risultato di 9,81 dollari ha battuto le aspettative del mercato di 9,42 dollari.

Inoltre, La società ha registrato flussi di reddito netto a lungo termine pari a 76.000 milioni di dollariCon 58 miliardi di dollari provenienti dall’America e 19 miliardi di dollari da Europa, Medio Oriente e Africa.

Essere un’azienda in crescita richiede innovazione costante, investimenti e attenzione al cliente. BlackRock è in contatto con i nostri clienti e investe nella nostra piattaforma da molti anni, anticipando le mutevoli esigenze dei clienti. Attraverso questa connessione, stiamo avendo conversazioni più ricche che mai con i clienti riguardo al loro intero portafoglio e, in molti casi, stiamo rafforzando i nostri rapporti con loro.Detenuto Larry Finkfondatore, presidente e amministratore delegato di BlackRock.

Con mercati ricchi di complessità e opportunità, i clienti si rivolgono sempre più a BlackRock per approfondimenti e consigli. Vediamo un potenziale di crescita significativo nelle infrastrutture, nella tecnologia, nel pensionamento e nelle soluzioni di portafoglio completo, con una forte pipeline che ha una delle migliori dimensioni che abbiamo mai visto. Continueremo ad anticipare le esigenze dei clienti per ottenere una crescita a lungo termine per i nostri clienti, azionisti e dipendenti.Ha aggiunto il dirigente.