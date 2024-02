Riepilogo giornaliero: i commenti contrastanti di Bbnkers e il rapporto PPI confondono gli investitori 🔎

Il sentiment degli investitori si è leggermente raffreddato oggi a seguito dell'inflazione PPI superiore alle attese e dei commenti di Bostic, Daly e Barr.

L'S&P 500 è scambiato in ribasso dello 0,20% a 6.040, ma ancora al di sopra del livello chiave di 5.000. Nel frattempo, il Nasdaq 100 è sceso leggermente di più, dello 0,70%, a 17.830 punti.

Gli indici europei hanno chiuso con un sentiment misto, anche se la maggior parte ha registrato rialzi. Solo i mercati azionari spagnoli e italiani hanno registrato perdite. I maggiori vincitori sono stati l'Austria (+1,40%) e il Regno Unito (+1,10%).

Il dollaro ha ridotto i suoi guadagni dall’inizio della giornata e, nel momento in cui scriviamo, è addirittura tra le valute deprezzate. La coppia EUR/USD è salita dello 0,02% a 1,0770.

Il vicepresidente della Federal Reserve per la vigilanza, Michael Barr, non ha menzionato i tassi di interesse. I team federali di supervisione bancaria hanno intensificato le ispezioni delle banche vigilate, tenendo conto del “contesto di rischio elevato”, attingendo alle lezioni apprese dai crolli bancari del marzo 2023, ha affermato venerdì.

Il presidente della Federal Reserve Bank di San Francisco, Mary Daly, ha riconosciuto i progressi significativi compiuti nel ridurre l’inflazione. Tuttavia, Daly ha ammesso che c’è ancora molto da fare per garantire la stabilità dei prezzi. Secondo lei non è ancora giunto il momento di abbassare i tassi di interesse.

Il presidente della Fed di Atlanta Rafael Bostic si è mostrato un po’ più pessimista. Bostic ha affermato di essere favorevole a iniziare a tagliare i tassi d’interesse quest’estate, anche se dati migliori sull’inflazione potrebbero giustificare un intervento anticipato.

Le azioni di Coinbase (COIN.US) sono aumentate di oltre il 12% dopo gli straordinari risultati del quarto trimestre che hanno superato le aspettative di Wall Street. L'intermediazione di criptovalute ha registrato utili di 1,04 dollari per azione su un fatturato di 954 milioni di dollari. I dati sull’inflazione di febbraio forniti dall’Università del Michigan sono stati leggermente peggiori del previsto, ma paragonabili alle letture precedenti:

La fiducia dei consumatori. Corrente: 79,6. Aspettative: 80,0. Precedentemente: 79.0 Indice delle condizioni attuali. Corrente: 81,5. Aspettative: 82,5. Precedentemente: 81.9 Sottoindice delle aspettative attuali: 78,4. Aspettative: 77,0. In precedenza: 77.1 Aspettative annuali di inflazione. Corrente: 3%. Aspettative: 2,9%. Precedentemente: 2,9% Aspettative di inflazione a 5 anni. Corrente: 2,9%. Aspettative: 2,8%. Precedentemente: 2,9%

Nel mese di gennaio, l'indice dei prezzi alla produzione è aumentato inaspettatamente dello 0,3%, segnando il maggiore aumento da agosto e superando le aspettative degli economisti del Dow Jones per un aumento dello 0,1%. Anche l'indice principale dei prezzi alla produzione, esclusi alimentari ed energia, ha superato le aspettative con un aumento dello 0,5%.

All’inizio dell’anno la costruzione di nuove case negli Stati Uniti è diminuita, il calo più consistente dall’inizio della pandemia, suggerendo che la ripresa del mercato immobiliare sarà graduale. Molti acquirenti si aspettano ulteriori riduzioni dei tassi ipotecari. Dati di gennaio:

Permessi di costruire. Corrente: 1470 mila. Aspettative: 1510mila. Precedentemente: 1493 mila. Le case iniziarono. Corrente: 1330 mila. Aspettative: 1460mila. Precedentemente: 1460mila.

Le criptovalute si stanno consolidando attorno ai loro massimi. Bitcoin è salito leggermente a 52.000 dollari, mentre il mercato delle altcoin (3 in totale) è sceso dello 0,76% con una capitalizzazione totale di 534 miliardi di dollari. Ethereum ha registrato il calo maggiore, perdendo l'1,70% a 2.770 dollari.

