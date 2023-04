Roca Rei, la famosa Porta del Principe

Piazza della Real Maestranza. Terzo round. pieno. buoi Nunez del Covillo (4), fair play e disparità di gioco. Diego Urdiales (5), cialda e aereo. Affondo (silenzio). Puntura frontale e affondo (silenzio). José Maria Manzanares (3), bordeaux e oro. Due buchi, un affondo all’indietro e un impatto (silenzio). Metisaca, mezzo affondo e otto vesciche. Avvertimento (silenzio). Re della roccia (6), marina e oro. Affondo separato (un orecchio). affondo (orecchie)

Dopo aver bombardato Daniel Loki giovedì pomeriggio, sono arrivati ​​i cosiddetti personaggi di ieri, vale a dire Manzanares e Roca Rey, mentre Urdiales avanzava.. In altre parole, dopo un pomeriggio nascosto ma importante da ricordare, è stata la volta dei manifesti ‘belli’, dei manifesti placer, e si è compiuta la tradizione, ovvero la folla festeggiata con gin tonic. Quasi tutto e prendi Roca Rey attraverso Puerta del Principe, niente di più, niente di meno! .

Certo, tra Daniel Luque di giovedì e quelli dei peruviani di ieri c’è un abisso di corrida.. Loki era la grandezza e Roca Ray ha capitalizzato il populismo e ha colpito nel segno. Con questi argomenti, la famosa Puerta del Príncipe è stata sufficiente per questa vittoria. Le due missioni di Roca erano una copia carbone. Compiti sconnessi in cui improvvisamente si è concentrato sul calmarsi e ha legato alcune stampelle e poi ha dovuto fare molto rapidamente tra un inciampo e l’altro.

Ovviamente non mancava l’inizio del lavoro in ginocchio alle sei, i cambi da dietro e la loro facile connessione con una folla irriducibile. Questo è Rockstar nella sua versione originale. Certo, con la spada va come una bestia feroce e questo argomento ha molto peso nella corrida, esiste da sempre. Devi ammetterlo. Ma il terzo orecchio di toro era del timpano parrocchiale e i due del sesto erano la spazzatura delle masse.

Diego Urdiales non si è macchiato nemmeno davanti a tanto morucho. Uno di Arnedo camminava come uno che lava e infatti si lavava le mani. Manzanares è in apparente declino. Ne prese il meglio e riuscì a malapena a lasciare che due stampelle si attaccassero sfacciatamente al suo becco senza concentrarsi affatto. Con la spada, uno dei suoi punti di forza, non ha posto. Per quanto tempo si trascina Jose Mari?

Il manifesto di oggi

Tori di Victorino Martín per El Cid, Manuel Escribano ed Emilio de Justo