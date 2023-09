Salvini e Le Pen guidano il loro sindacato in Italia in vista delle elezioni europee

I politici guideranno una coalizione tra partiti di destra fino al 2024 e pianificano di organizzare “un grande evento internazionale” per riunire tutti i loro alleati entro la fine dell’anno.

Leader del partito di estrema destra della Lega italiana e vice capo dell’attuale governo, Matteo Salvinie la sua controparte ideologica Marine Le PenIl leader del Comitato nazionale francese ha organizzato questa domenica la sua unione in vista delle prossime elezioni europee, durante una conferenza nazionale ospitata dal gruppo italiano.

“Voi in Italia, noi in Francia Siamo uniti in una lotta, per la libertà, per la patria“So quanto apprezzi la tua libertà”, ha detto il politico francese dal palco di Pontida, una cittadina lombarda che ogni anno ospita un importante raduno dell’estrema destra guidata da Salvini.

Un’unione di due politici ha funzionato Per manifestare il suo fermo sostegno ad una coalizione tra organizzazioni di destra in vista delle elezioni europee Nel 2024, tuttavia, gli europei più popolari sono riluttanti a concordare con le organizzazioni più estremiste.

Per questo, a posteriori, la stessa Lega di Matteo Salvini si è impegnata con entrambi i leader Stanno pensando di organizzare un “grande evento internazionale” per riunire tutti i loro partner entro la fine dell’anno. In Europa la considerano la “sinistra alternativa” e danno il via alle elezioni.

“Il nostro destino è vincere Italia e dentro Unione Europea. “Dobbiamo vincere”, ha detto l’italiano.

Le ambizioni europee di Salvini dimostrano le ambizioni europee di Salvini dalla posizione santificata dell’Unione nelle aspirazioni iniziali di indipendenza dei seguaci della Liga dal 1990 e dalla sua carriera nazionale negli ultimi anni.

In effetti, nel suo messaggio ha espresso il desiderio che Le Pen diventi presidente Francia: “Se dobbiamo scegliere tra Macron e Marine Le Pen non ho dubbi: Una vita con Le Pen“.

La francese ha risposto al guanto: “Quando hai un partito come la Lega e un leader come Salvini sai che è la scelta giusta, anzi l’unica scelta”.

C’è stato uno scambio di complimenti da parte del presidente del Consiglio Giorgio Meloni di Fratelli d’Italia. Sono andato all’isola di Lampedusa Con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, nel mezzo della crisi migratoria dopo che in tre giorni ne sono arrivati ​​10mila.

In una nota sulla visita, Le Pen ha chiesto di “proteggere i porti”, come fece Salvini, ora accusato dal dipartimento di Giustizia di aver impedito lo sbarco dei migranti salvati da una nave a braccia aperte nel Mediterraneo nel 2019, quando era all’interno ministro.

“A quel tempo tutta l’Europa ammirava l’Italia Noi come partner siamo orgogliosi di Salvini e della Lega”, ha aggiunto.

La campagna elettorale per le elezioni europee ha un significato speciale per il governo italiano, poiché ciascuno dei tre partiti di destra che compongono la sua coalizione appartiene a un gruppo diverso dalle forze conservatrici del Parlamento europeo.

Tuttavia, la riedizione di quell’accordo sta causando scompiglio tra le fazioni più moderate dell’amministrazione italiana, rappresentate da Antonio Tajani, ministro degli Esteri ed ex presidente del Parlamento europeo, che non vuole allearsi con Le Pen, accusando i popolari di farlo. Non condividere gli stessi valori.

“Qui oggi io e Giorgia a Lampedusa abbiamo lo stesso obiettivo e un insieme di destini comuni.. “Non possono dividerci, abbiamo culture e militanze diverse, ma una vittoria del centrodestra unito”, ha ribattuto Salvini.