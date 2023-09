In competizione per l’Italia, Cuba vinse la Diamond League

Gareggiando sotto la bandiera dell’Italia, il cubano Anti Díaz ha vinto per il secondo anno consecutivo la Diamond League nella specialità salto triplo.

Il triplo salto di 17,43 metri di Diaz Hernandez nelle finali della Diamond League 2023 a Eugene. Il suo seguace più vicino, Hughes Fabrice Django, ha allungato il suo punteggio a 17.25 per vincere la medaglia d’argento, unendosi a Cuba-Italia oltre i 17 metri.

La stessa specialità, il ramo femminile, è stata candidata nuovamente negli ultimi anni dalla Regina della Disciplina, la venezuelana Yulimar Rojas, allenata dal cubano Iván Pedroso.

Avrebbero dovuto esserci altri tre rappresentanti nella finale della Diamond League Atletica cubanaMa non potevano andare in America perché non potevano ottenere il visto.

Con questo, Leyanis Pérez, Liadagmis Povea e Luis Enrique Zayas non potranno accedere alla finale della Diamond League, secondo il Commissario Disciplinare Nazionale Rolando Sarru.

Senza visto per viaggiare, gli atleti cubani furono espulsi dalla finale della Diamond League

Rimani aggiornato con Telegram e goditi le nostre storie su YouTube

Hai sempre desiderato conoscere le ultime novità nello sport cubano? Unisciti al nostro canale Telegram: gioca in tasca! Clicca per seguirci: Rivista Play-off Canale Telegram.

Storie sportive cubane raccontate con una profonda visione della vita personale dei protagonisti e della comunità. Per goderti le nostre esclusive, iscriviti qui: Gestisci un canale YouTube fuori stampa.

Immagine gentilmente concessa da Mochizuki Jiro