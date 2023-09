Un argentino ha rivelato quanto ha speso in Italia per ottenere la cittadinanza, ed è diventato virale

In questa occasione, il giovane ha chiarito che la sua compagna e la sua famiglia stavano attraversando il processo di cittadinanza. Per questo hanno deciso di restare a Torino per 7 mesi. In un video che ha pubblicato sul suo account TikTok @travel_luke, ha dettagliato i costi per eseguire la procedura di persona, inclusi alloggio, cibo e altro.

Video virale dell’argentino quanto costa di persona richiedere la cittadinanza italiana

Nel video il giovane racconta che affittare due stanze costa 830 euro al mese. Ha poi osservato di aver pagato 270 euro nella sezione amministrativa. Per il cibo, la coppia spendeva 300 euro al mese, divisi per tre. “In totale, il costo per persona è di 2.907 dollari”, ha affermato. Se lo convertiamo nella nostra valuta, otteniamo un valore di oltre 700.000 pesos.

Il motivo per cui hanno deciso di diventare cittadini è perché ci sono molti vantaggi, come vivere in qualsiasi paese europeo, entrare negli Stati Uniti o in Canada senza visto e richiedere una vacanza-lavoro con meno requisiti.

Costo per ottenere la cittadinanza italiana in Italia

Il video ha superato le 200.000 visualizzazioni e i 7.000 Mi piace. Inoltre, le persone hanno lasciato il loro feedback nei commenti. “Sono così curioso”, ha scritto un utente. “La tendenza è quella di affittare in periferia. Se ti stabilisci in centro, il costo è evidente”, ha risposto un’altra persona. “Ho ottenuto la procedura e il passaporto in Argentina in 7 mesi, quanto sono fortunato ad essere un figlio diretto”, ha detto un follower.