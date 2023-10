Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Buds FE portano le migliori funzionalità a più utenti – Samsung Newsroom Italy

I nuovi dispositivi della serie FE offrono una nuova interpretazione di design iconici, fotocamere all’avanguardia, qualità del suono, prestazioni potenti e altro ancora.

Samsung Electronics Co., Ltd. annuncia l’ultima aggiunta alla serie FE nell’ecosistema Samsung Galaxy: il nuovo Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ e Galaxy Buds FE. Conosciuti per il design premium e durevole, le prestazioni avanzate, le funzionalità audio e della fotocamera all’avanguardia e altro ancora, questi sono i dispositivi FE più impressionanti di sempre. Per coloro che vogliono provare per la prima volta i dispositivi di punta Galaxy, i nuovi dispositivi FE sono il punto di ingresso perfetto.

“In Samsung, ci impegniamo a fornire innovazioni di livello mondiale attraverso esperienze mobili epiche che si adattano al tuo stile di vita”, ha affermato T.M. Roh, Presidente e Responsabile del Mobile E-Business presso Samsung Electronics. “I nostri nuovi dispositivi FE hanno capacità eccezionali che consentono a Galaxy utenti, da soli o come parte di un ecosistema connesso, massimizzando la creatività e la produttività.

Galaxy S23 FE: il design iconico, la fotocamera professionale e le prestazioni di gioco fluide della serie Galaxy S sono progettati per migliorare la tua vita quotidiana.

Il Galaxy S23 FE rimane fedele all’iconico design della serie S con le sue nuove fotocamere mobili e la finitura premium con protezione IP68. Resistente all’acqua e alla polvere per un display più elegante. Inoltre, contiene materiali e materiali riciclati, garantendo durata, praticità e sostenibilità. Galaxy S23 FE è disponibile in nuovi vivaci colori, consentendo agli utenti di scegliere il colore del dispositivo che si adatta al loro stile.

I momenti quotidiani prendono vita sul Galaxy S23 FE grazie alle funzionalità professionali della fotocamera che ti aiutano a catturare foto e video straordinari. Potrai vedere dettagli nitidi in ogni scena grazie all’obiettivo HD da 50 MP e allo zoom ottico 3X. Al crepuscolo, Nightography sul Galaxy S23 FE ti consente di scattare selfie e ritratti nitidi con colori realistici. Con lo stabilizzatore d’immagine digitale avanzato (VDIS), puoi scattare foto mentre sei in movimento grazie alla fotocamera posteriore con stabilizzatore ottico d’immagine (OIS) grandangolare.

Quando si tratta di creare contenuti perfettamente condivisibili, Galaxy S23 FE è uno studio di editing sempre in movimento. Nella modalità Pro, i controlli per velocità dell’otturatore, apertura, ISO e altro possono essere regolati manualmente in base alle tue preferenze. Realizza scatti personalizzati con l’app Camera Assistant E scegli quali funzionalità automatiche desideri utilizzare per un’esperienza fotografica completamente personalizzata. Con la libertà di creare e personalizzare, la fotocamera Galaxy S23 FE dispone di strumenti di editing basati sull’intelligenza artificiale per aiutarti a migliorare le tue creazioni.

Per i giochi e lo streaming, il potente processore del Galaxy S23 FE rende ogni azione veloce e fluida grazie a una camera di vapore che aiuta a controllare il calore e a mantenere le prestazioni. Batteria a lunga durata da 4.500 mAh che può essere impostata in modo intuitivo per risparmiare energia e ricaricarsi fino al 50% in soli 30 minuti utilizzando un adattatore da 25 W. Tutta questa potenza prende vita su un display luminoso e ultra fluido da 6,4 pollici. Schermo AMOLED 2X dinamico. A seconda dell’ambiente, la tecnologia Vision Booster del Galaxy S23 FE rileva automaticamente le condizioni di illuminazione intensa, mantenendo lo schermo vivido come i modelli di punta.

La serie Galaxy S23 FE è disponibile nelle versioni da 128 GB e 256 GB, in colori trendy e audaci tra cui menta, crema, grafite e viola.. Indigo e Tangerine sono disponibili anche esclusivamente su Samsung.com.

Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+: display a grande schermo, resistenza IP68 e funzionalità S Pen migliorate per creatività e produttività

Ogni volta che l’ispirazione colpisce, Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ offrono intrattenimento essenziale, creatività espressiva e produttività senza interruzioni. Con due potenti dispositivi mobili tra cui scegliere, più utenti potranno sperimentare la versatilità della serie Galaxy Tab S. Creatori digitali, imprenditori, studenti impegnati, artisti, giocatori e altro ancora esploreranno le loro passioni e lavoreranno con la velocità migliorata del dispositivo e lo stesso spazio per prestazioni migliori. Rispetto alla precedente serie FE.

Display Galaxy Tab S9 FE da 10,9 pollici e Tab S9 FE+ da 12,4 pollici Con una frequenza di aggiornamento autoadattativa fino a 90 Hz, ti consentono di visualizzare e creare in modo reattivo e coinvolgente a casa, al lavoro, al campus o persino al parco. La luce solare non può competere con Vision Booster, che migliora la visione negli ambienti esterni migliorando il colore e il contrasto, soprattutto nelle aree scure dello schermo. Come la nuova serie Galaxy Tab S9, il Tab S9 FE e il Tab S9 FE+ hanno entrambi un grado di protezione IP68., garantendo una maggiore durata per la tua tranquillità ovunque tu vada. Inoltre, il Tab S9 FE+ è dotato di una batteria a lunga durata fino a 20 ore La riproduzione video con una singola carica significa che lavorare e giocare non ti lascerà legato al cavo.

È facile catturare idee e appunti con la Galaxy S Pen certificata IP68. Come la serie Galaxy Tab S9, Tab S9 FE e S9 FE+ includono un’ampia gamma di strumenti e app creativi, inclusi i preferiti dai fan come GoodnotesLoma Fusione il filmato dello studio del pittoreE altro ancora. Archivia facilmente appunti, disegni, video e altro con il doppio dello spazio di archiviazioneInoltre la possibilità di aggiornare a 1 TB utilizzando una scheda microSD.

La serie Galaxy Tab S9 FE è disponibile in due versioni, Tab S9 FE e Tab S9 FE Plus, entrambe con capacità di archiviazione di 128GB e 256GB e in una versione da 128GB, disponibile anche con 5G. Entrambi i modelli sono disponibili in quattro colori,: menta, argento, grigio, lavanda.

Galaxy Buds FE: suono superiore, potente ANC e design ergonomico espandono la fantastica esperienza audio per più utenti

I Galaxy Buds FE portano l’esperienza audio leader del settore Samsung a un numero ancora maggiore di utenti. I bassi potenti offrono un suono profondo e ricco che ti consente di ascoltare la musica nel modo inteso dall’artista, mentre la potente cancellazione attiva del rumore (ANC) e l’audio surround ti consentono di ascoltare più ciò che ami e meno. Inoltre, la configurazione automatica personalizzata dell’avanzato sistema a tre microfoni, combinata con la Deep Neutral Network (DNN) basata sull’intelligenza artificiale, separa la tua voce dal rumore di fondo indesiderato per chiamate più chiare.

Con la durata della batteria più lunga della serie Buds, i Galaxy Buds FE offrono fino a 8,5 ore di riproduzione con gli auricolari e fino a 30 ore in totale inclusa la custodia di ricarica. Anche quando si utilizza ANC, gli utenti possono ottenere fino a 6 ore di riproduzione con le cuffie e fino a 21 ore in totale inclusa la custodia. Ispirati al design iconico ed ergonomico della serie, gli auricolari Galaxy Buds FE sono progettati per essere abbastanza comodi da indossare a lungo termine e consentire una vestibilità più personalizzata con tre diverse dimensioni di inserti e due diverse dimensioni di inserti.

I Galaxy Buds FE sono disponibili in due colori: grafite e bianco.

Il tuo sistema Galaxy è perfettamente connesso

Con i nuovi dispositivi FE, è più facile che mai sperimentare tutta la potenza dell’ecosistema Galaxy connesso. La produttività diventa un gioco da ragazzi con più controlli, che consente agli utenti di trascinare e rilasciare facilmente i contenuti tra più dispositivi Galaxy. Copia e incolla o trascina e rilascia tra il tuo smartphone e il tablet. Quando la creatività prende il volo, trasferisci semplicemente video o foto dallo smartphone al tablet con Quick Share per un facile editing.

Quando è il momento di godersi un intrattenimento coinvolgente, i Galaxy Buds FE sono il compagno perfetto. La commutazione automatica commuta in modo intelligente l’audio tra smartphone, tablet e persino orologio e TV, a seconda dell’utilizzo, senza necessità di regolazioni manuali. Inoltre, SmartThings Find ti aiuta a localizzare i Buds smarriti e fa suonare un allarme se li lasci indietro..

Tutti questi dispositivi e funzionalità di connettività supportano l’impegno di Samsung nel fornire esperienze sicure e private. Le serie Galaxy S23 FE e Galaxy Tab S9 FE sono supportate dalla protezione Samsung Knox, il che significa che le informazioni personali rimangono tali per impostazione predefinita.

Progettato consapevolmente per il pianeta

Con i suoi ultimi dispositivi FE, Samsung sta rafforzando il suo impegno verso l’ambiente estendendo le sue ultime innovazioni mirate a tutto l’ecosistema.

Il Galaxy S23 FE comprende un’ampia gamma di materiali riciclati Sui componenti interni ed esterni del dispositivocome alluminio e vetro riciclati pre-consumo e plastica riciclata post-consumo proveniente da reti da pesca, fusti d’acqua e bottiglie in PET scartate.

Anche la serie Galaxy Tab S9 FE è realizzata con materiali riciclati. Identificare i componenti interni ed esterni Utilizzare alluminio riciclato pre-consumo e plastica riciclata post-consumo.

Le nuove serie Galaxy S23 FE e Galaxy Tab S9 FE sono costruite per durare attraverso quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Per garantire la longevità, gli utenti possono anche usufruire di programmi come Samsung Care+assistenza per danni accidentali, riparazioni e molto altro.

Sostenere un impatto più positivo sul pianeta non si limita a smartphone e tablet. Galaxy Buds FE incorpora plastica riciclata post-consumo proveniente da reti da pesca e barili d’acqua scartati nel design del prodotto.

Disponibilità

A partire dal 5 ottobre, il Galaxy S23 FE sarà disponibile in mercati selezionati, mentre la serie Galaxy Tab S9 FE e Buds FE saranno disponibili a partire da ottobre. 10 ottobre.