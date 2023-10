Settimana mondiale dello spazio 2023: tema, attività | Imprenditorialità spaziale | La migliore app di astronomia gratuita

Il 4 ottobre gli appassionati di astronomia e spazio iniziano a celebrare la Settimana mondiale dello spazio. Nel nostro articolo parliamo di questo meraviglioso evento e forniamo informazioni sugli sconti che abbiamo preparato per questa occasione.

contenuto

Settimana Mondiale dello Spazio: una breve storia

La Settimana Mondiale dello Spazio è una festa internazionale celebrata ogni anno dal 4 al 10 ottobre. È una celebrazione internazionale del contributo della scienza spaziale allo sviluppo della nostra civiltà e al miglioramento della condizione umana. L’obiettivo principale di questo evento è educare le persone di tutto il mondo sullo spazio e diffondere l’astronomia e argomenti relativi allo spazio.

La ricorrenza è stata istituita durante la sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1999. Le date della Settimana Mondiale dello Spazio sono state scelte per commemorare due eventi importanti: il lancio del primo satellite terrestre, lo Sputnik 1 dell’Unione Sovietica, avvenuto il 4 ottobre 1957. e la firma del Trattato sullo spazio extra-atmosferico il 10 ottobre 1967.

Tema della Settimana mondiale dello spazio 2023

Ogni anno viene scelto un tema per la Settimana Mondiale dello Spazio. Il tema di quest’anno è “Spazio e imprenditorialità”. Promuove l’idea che lo spazio non è solo un campo di ricerca scientifica, ma anche una piattaforma per attività commerciali a beneficio di tutta l’umanità.

Come sottolinea la World Space Week Association, ora è molto più semplice ed economico per le piccole imprese, come le aziende private e le startup, sviluppare le proprie tecnologie spaziali sostenibili. Le attività della Settimana Mondiale dello Spazio, che quest’anno si terranno in più di 80 paesi, cercano di ispirare individui e organizzazioni a esplorare le possibilità illimitate dello spazio e a sfruttare il suo potenziale per lo sviluppo economico.

La World Space Week Association ti incoraggia a incorporare il tema del 2023 nelle tue attività, ma qualsiasi evento legato allo spazio che si terrà dal 4 al 10 ottobre può essere riconosciuto come evento ufficiale della World Space Week. Lasciati ispirare dai temi precedenti della Settimana Mondiale dello Spazio Dal 2000 al 2022.

Attività della Settimana Mondiale dello Spazio: come festeggiare?

Vai a un planetario o un osservatorio locale

Durante la Settimana Mondiale dello Spazio si terranno molti discorsi interessanti e attività divertenti per bambini e adulti. Fai la tua scelta e immergiti nell’esplorazione dello spazio!

Trasforma la tua casa in un centro spaziale

Puoi celebrare la Settimana Mondiale dello Spazio senza uscire di casa. Guarda un film sullo spazio o ascolta un podcast, leggi un libro di fantascienza o sullo spazio, rispondi a uno dei nostri divertenti quiz o Creare un oggetto spaziale Con i suoi figli.

Esplora il cielo notturno

Il miglior planetario di sempre è il vero cielo sopra. Vivi le meraviglie del cielo notturno con i tuoi cari o vivi un’avventura per osservare le stelle da solo. Anche se non sei un esperto del cielo, non preoccuparti! Basta scaricare l’app Passeggiata stellare 2 sul tuo smartphone o tablet e poi parti. Questa app li aiuterà a conoscere stelle, pianeti e altri oggetti cosmici in tempo reale e fornirà previsioni sui prossimi eventi astronomici. Amplia la tua conoscenza dello spazio con articoli interessanti e quiz divertenti. Come regalo speciale, ti aspettiamo per uno sconto esclusivo su questo prodotto. Quindi continua a leggere!

Sconto su Star Walk 2 in occasione della World Space Week 2023!

Vorremmo incoraggiarvi a partecipare a questo meraviglioso evento e imparare di più sull’astronomia. Ecco perché offriamo Accesso premium a vita alla nostra app Passeggiata stellare 2 Con uno sconto fino al 70%! Con l’accesso illimitato, otterrai tutti i miglioramenti di Star Walk 2: oggetti del cielo profondo, un catalogo ampliato del sistema solare, coordinate satellitari in tempo reale e altro ancora. E tutto questo per sempre!

Star Walk 2 semplifica l’identificazione di stelle, pianeti, comete, satelliti e altri oggetti spaziali nel cielo sopra di te. Ecco alcune delle fantastiche funzionalità che otterrai nell’app:

Modelli 3D di pianeti, lune e costellazioni: avvicinati a un oggetto spaziale e ruotalo per vederlo da tutte le angolazioni;

Quiz e grafici: scopri di più sullo spazio in modo divertente;

“Time Machine”: scopri come sarà il tuo cielo oggi, la prossima settimana o tra 2000 anni;

E altro ancora!

Esplora ulteriormente l’app con i nostri tutorial, ma non esitare troppo: la nostra offerta speciale termina il 10 ottobre 2023! Per ottenere il tuo abbonamento a vita scontato: Clicca su questo collegamento.

Brevemente

A nostro avviso, un modo molto appropriato per celebrare la Settimana Mondiale dello Spazio è uscire e guardare il cielo stellato. Quindi scarica l’app Passeggiata stellare 2Esci e guarda il fantastico mondo sopra le tue teste!