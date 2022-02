Scommesse Liga: Jose Luis Mendelbar, 1 punto su 36 al Santiago Bernabeu

SJose Luis Mendelibar ha avuto poca o nessuna fortuna quando ha visitato il Santiago Bernabeu. seduto fino a 12 volte Sulla panchina ospite nel feudo di Madrid Non è mai riuscito a ottenere la vittoria e i successivi tre punti per la sua squadra da aggiungere alla classifica.

Per determinare l’unica occasione in cui una squadra guidata dai baschi ha ottenuto qualcosa di positivo, bisogna tornare a ottobre 2016, quando A quel tempo, Mendelbar allenò Eibar nella sua seconda fase Nel gruppo dell’armeria.

In effetti, la squadra basca è stata la prima ad avanzare sul tabellone, lanciando allarmi nel feudalesimo bianco, dopo Fran Rico ha portato Eibar in vantaggio al quinto minuto. Tuttavia, in soli 12 minuti, Gareth Bale eguaglierà la concorrenza.

Finisce così la partita, che non è stato un grosso inconveniente per il Real Madrid, che tra pochi giorni prenderà il primo posto in classifica e prenderà il primo posto in classifica. Finì per vincere il campionato 16/17 e la seconda consecutiva la Champions League guidata da Zinedine Zidane.

Sembra difficile per Alavs

Indipendentemente dal fatto che Karim Benzema giochi o meno, la squadra di Gus Luis Mendelbar avrà un momento difficile stasera al Bernabeu. e allora L’attaccante francese è stato direttamente coinvolto nel segnare un gol in sette delle nove partite con Alaves nella Liga (otto gol e quattro assist).Ha segnato due gol nelle ultime due partite di campionato contro il Vitoria.

L’Alaves ha perso 14 delle 16 trasferte contro il Real Madrid nella Liga. Con la squadra Vittoriana però accade qualcosa di strano: la loro vittoria nei White Runners è stata di due ambiti diversi: al Santiago Bernabeu (0-1 a maggio 2000) e ad Alfredo Di Stefano (1-2 a novembre 2020). Levante ha anche questo record unico nelle sue statistiche.

Tuttavia, nonostante un po’ di ottimismo, Alaves è arrivato con uno spirito rinnovato: battendo il Valencia nell’ultima giornata di LaLiga (2-1), ha chiuso una serie di 11 partite senza vincere la competizione (4E 7D). ). Se vince al Bernabeu, ottiene due vittorie consecutive in prima categoria per la seconda volta in questa stagione. Dopo averlo fatto nell’ottobre 2021.

Cercando di raggiungere questa impresa, ce l’ha Joselo Matto. L’attaccante ha segnato sei gol in sette confronti con il Real Madrid in campionato, Il suo miglior record contro lo stesso avversario nella competizione e il suo miglior record contro la squadra bianca Dal 16/17 dopo Luis Suarez (sette gol).