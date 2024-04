Sebastian Baez conquista il primo posto nel Monte Carlo Masters 1000

Sebastian Baez (19esimo nella classifica mondiale) Cercherà di diventare più forte sulla sua superficie preferita e in un torneo di grandi dimensioni: Montecarlo Masters 1000Sulla polvere di mattoni. Nel primo turno, Affronteranno il tedesco Jan-Lennard Struff (26), domenica 7 aprile, entro e non oltre le 8 (ora dell'Argentina).. L'incontro può seguire esp E stella+.

Baez con un gol netto a Monaco. Evie.

L'argentino, numero uno del Sudamerica, cercherà di sferrare il colpo più duro della sua carriera, dopo le due esclusioni iniziali dal torneo. Pozzi indiani (R3 contro Taylor Fritz) f Miami (R2 contro Dominik Kupfer). Nella sua carriera ha già vinto sei titoli ATP e nel 2024 è riuscito a realizzare i suoi primi 500 metri a Rio de Janeiro. Ma, Il loro conto in sospeso riguarda competizioni di alto calibro.

Questo sarà il primo confronto tra Baez e Struff. Anche gli Europei nei due tornei disputati negli Stati Uniti non hanno regalato due grandi stagioni: È stato eliminato al terzo turno in entrambe le occasioni.

Il tennista 33enne, che ha il suo miglior ranking storico al 21° posto, a differenza di Sebastian, non ha titoli ATP al suo attivo. Monte Carlo e l'intero torneo Masters 1000 possono essere seguiti in diretta su STAR+ in tutta l'America Latina.