Sette grandi novità al NAB 2024

Con l'obiettivo di aiutare i professionisti a stare al passo con l'evoluzione di standard, formati, protocolli e codec e di semplificare il loro flusso di lavoro, Sistemi video Aja Trasferimenti in NAB 2024 Tutti i dettagli degli ultimi aggiornamenti software per ColorBox, FS-HDR, Bridge Live, Desktop, FS4, HELO Plus e Discover Media Edition.

Oltre ad esporre un'ampia gamma dei suoi principali prodotti, AHA L'attenzione è stata posta NAB 2024 Negli aggiornamenti firmware per sette delle sue soluzioni più popolari. Nick RushbyPresidente di AJA, ha sottolineato che attraverso questo passo l'azienda cerca di consentire ai propri clienti di “sfruttare le ultime tecnologie in modo più rapido e redditizio” e di fornire funzionalità che forniscano “maggiore flessibilità” lungo il percorso.

Presenta un aggiornamento ricco di funzionalità per AJA ColorBox per un flusso di lavoro con gestione del colore in tempo reale. Colorbox v2.1 (Disponibile ora) Presenta diverse nuove funzionalità e miglioramenti ispirati al feedback dei clienti che supportano i flussi di lavoro emergenti, dalla downconversion 4K/UltraHD e il ritaglio 4K/2K al nuovo supporto ACES Metadata File (AMF) e il supporto ARRI Wireless Video Optimized LogC4 (WVO) e molto di piu. Al NAB 2024, AJA ha anche annunciato che ColorBox e Livegrade di Pomfort hanno ottenuto la certificazione Color Coding System (ACES) dall'accademia.

Con firmware FS-HDR v4.3, il convertitore HDR/WCG in tempo reale e il sincronizzatore di frame di AJA includono le ultime LUT BBC HLG v1.7, oltre a un nuovo deinterlacciatore adattivo al movimento e controlli di sincronizzazione HFR da canale a canale. Il nuovo aggiornamento BBC HLG LUTs v1.7 aggiorna LUT 9 per una migliore riproduzione di colori saturi e luminosi e LUT 21, che fornisce un output SDR con una gamma di colori più ampia. Un nuovo controllo di riduzione interlacciata adattativa del movimento migliora le prestazioni con alcuni video interlacciati che contengono movimento veloce regolando la quantità di adattamento del movimento utilizzato. AJA ha inoltre aggiornato il controllo della sincronizzazione HFR da canale a canale affinché sia ​​configurabile dall'utente in modo che possa essere facilmente attivato o disattivato in base alle esigenze di produzione. La versione 4.3 di FS-HDR sarà disponibile nel secondo trimestre del 2024 come aggiornamento gratuito.

AJA presenta anche gli ultimi sviluppi Ponte in diretta, un trasmettitore di flussi di lavoro video IP multicanale utilizzato per facilitare produzioni remote, interviste bidirezionali, trasmissioni di eventi dal vivo e distribuzione simultanea multi-camera con HDR. Tra i miglioramenti nella versione 1.16disponibile nel secondo trimestre del 2024, evidenzia, tra le altre aggiunte, l'interconnessione con SRT, codifica/decodifica AAC-HE v2 o passthrough Dolby E a 20 bit.

Desktop, FS4, HELO Plus e Discover Media Edition

il programma AjaDesktop v17.1 Per i prodotti Aja Kuna, Ayo e T-Tab, che sarà rilasciato nel secondo trimestre del 2024 come aggiornamento scaricabile gratuitamente, offre nuove funzionalità, inclusa la possibilità di trasmettere metadati come SCTE-104, Dolby Vision, Close Captioning e SMPTE Time Code. La versione aggiunge anche il supporto per Thunderbolt su Linux.

Per quanto riguarda il sincronizzatore di frame e il convertitore up/down/crossover FS4L'aggiornamento 3.1 introduce il controllo del deinterlacciamento adattivo al movimento e un migliore controllo della sincronizzazione HFR da canale a canale da parte dell'utente. Per quanto riguarda il dispositivo di trasmissione e registrazione H.264 Ciao PlusPubblicazione 2.1 Porta un nuovo parametro ID flusso SRT alla modalità chiamante, aggiungendo la modalità ascoltatore SRT come selezione dell'utente, visualizzando le impostazioni del fotogramma B per ciascun codificatore nella pagina di stato e molto altro. Entrambe le versioni arriveranno gratuitamente nel secondo trimestre del 2024.

Finalmente, AJA Scopri Media Edition v2.2.3 Offrirà un ricco catalogo di metadati tramite un nuovo attributo di cronologia degli accessi, un plug-in software di gestione creativa dei progetti per il popolare monitoraggio della produzione in streaming di Autodesk (in precedenza ShotGrid) e una serie di nuovi utili miglioramenti alla navigazione, azioni sui file compatibili con l'host, un riquadro attività, e analisi progettate per semplificare i flussi di lavoro. Senza una data di rilascio confermata, gli utenti potranno anche configurare una demo del software in pochi minuti tramite OVA (Open Virtual Machine).

