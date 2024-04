Tendenze e asset che dovresti cercare per vincere nel mercato azionario nel 2024

Con la fine del primo trimestre del 2024, entriamo nel secondo trimestre con i mercati azionari ai massimi storici, ma anche con asset come l’oro o il Bitcoin a livelli mai visti. Inoltre, dal punto di vista macro, gli indicatori anticipatori hanno retto meglio del previsto e ora suggeriscono che il risultato economico più probabile per quest’anno non sarà una recessione ciclica ma un atterraggio morbido.

Detto questo, molti investitori stanno pensando al futuro a breve termine e se sia o meno il momento di adeguare l’asset allocation del proprio portafoglio. In questo senso, Fidelity sottolinea che “il contesto consente una maggiore tolleranza al rischio e stiamo sovrappesando le azioni e sottopesando il reddito fisso a causa delle aspettative di tagli dei tassi di interesse a giugno. Inoltre, riteniamo che le valutazioni di mercato” stiano costringendo sempre più le aziende statunitensi “Ma troviamo opportunità nelle PMI. Vorremmo anche che il Giappone avesse una migliore governance per le aziende e i settori guidati da fattori strutturali come l'industria o la tecnologia.”

Non c’è dubbio che la tecnologia sia stata, e sembra essere tuttora, la protagonista sui mercati. Ora, un nuovo sottosettore è nuovamente sotto il controllo degli investitori: le aziende che vendono computer, un mercato che potrebbe essere rivitalizzato nel corso del 2024 grazie alla modernizzazione delle attrezzature dopo la pandemia e all’intelligenza artificiale, che è già entrata a pieno titolo in un’azienda. Le vendite di computer in tutto il mondo, dai formati desktop ai laptop molto richiesti, potrebbero vedere una ripresa quest'anno, con aziende come Lenovo, HP, Dell Tech o Apple.

L'ultima Apple è anche una delle aziende che riceve maggiore attenzione tra gli operatori di mercato grazie al suo peso elevato e ad un componente del noto gruppo Magnificent 7. Dopo gli inarrestabili rally del mercato azionario per questi componenti lo scorso anno, non ci sono segnali di arresto della ripresa, quindi le 7 grandi società tecnologiche statunitensi hanno nuovi massimi rilevanti da tenere d’occhio.

Se guardiamo a NVIDIA, sono entrati nella zona correttiva all'inizio di aprile, il che potrebbe essere una buona opportunità di ingresso. Anche se ha registrato una leggera ripresa, è comunque una proposta di valore significativa che ha scosso gli investitori nell’ultimo anno, con un’incredibile rivalutazione del 220% che ha visto il suo valore di mercato salire a 2,18 trilioni di dollari. NVIDIA sarà l'ultima delle società Fab Seven a pubblicare i suoi conti del primo trimestre, il 22 maggio.

Lasciando da parte questi valori, e pensando all’andamento attuale e futuro del suo indice, il Nasdaq 100, l’analista indipendente Antonio Espin sottolinea che per il momento non è cambiato nulla di significativo, poiché il Nasdaq 100 non ha perso la sua leadership. Il livello 17.100, e anche se dovesse supportare tali livelli, potrebbe portare a nuovi avanzamenti. Sottolinea che “l'indice Nasdaq 100 è ancora rialzista sopra quota 17.100, con la possibilità di attaccare zona 18.300 se il clima si calma”.

Se guardiamo al mercato azionario spagnolo, stiamo attualmente assistendo ad un mercato molto ipercomprato (come il resto d’Europa e gli Stati Uniti). Ma, a seconda del settore, qual è il livello di ipercomprato e di volatilità degli indici settoriali appartenenti al mercato spagnolo in base ai loro dati storici? Dopo questa analisi, abbiamo trovato una forte azienda spagnola e il suo settore è quello con il livello di ipercomprato più basso, ovvero Redeia. Dopo il 2023, in cui l’energia è stato uno dei settori più arretrati, forse è giunto il momento di spostarsi nella stessa direzione., Con l’obiettivo di ricercare la massima connessione possibile al mercato.

Anche in questo settore Iberdrola dimostra ancora una volta la sua capacità di migliorare in borsa, secondo le considerazioni degli analisti. Quest'ultimo parla di mantenere la raccomandazione Neutral su Value, anche se alza leggermente il target di prezzo, rispetto alla precedente revisione di Value che fissava il nuovo prezzo a 12,60 euro per azione, dai precedenti 12,50. Questo è JPMorgan, che dà a Iberdrola la capacità di riprendersi dai suoi attuali livelli di prezzo, che potrebbero avanzare fino al 12,5%.

Nel complesso, la prossima settimana gli investitori avranno molti indizi sull’appropriata asset allocation. Da un lato, giovedì prossimo inizierà la stagione dei risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2024 per le società quotate sull'IBEX 35 che, con il segnale di avvio di Bankinter, informerà i numeri ma anche le previsioni per il resto dell'anno . Molte altre aziende, invece, incontreranno i propri investitori per parlare delle opportunità che troveranno nel 2024, come farà Renta 4 Gestora giovedì prossimo, 18 aprile; In questo evento, sia i manager che gli analisti parlano delle prospettive del mercato a medio e lungo termine.

