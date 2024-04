Gli analisti mettono in dubbio la portata dei tagli dei tassi di interesse a causa della forza dell’economia statunitense.

Madrid, 14 apr. (EFECOM).- Gli analisti delle società di gestione e delle banche private ritengono che i tagli dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE) arriveranno a giugno, forse anche prima della Federal Reserve (Fed), anche se sono scettici riguardo a questa decisione. successiva decisione. Intensità sulla scia degli ultimi indicatori statunitensi che mostrano la resilienza della sua economia.

Konstantin Veit, portfolio manager di Pimco – uno dei maggiori gestori globali per patrimonio – stima che la Bce taglierà i tassi di interesse a giugno, anche se una volta iniziati i tagli lo farà “con cautela secondo i tradizionali step di 25 punti base”. .

“I rischi potrebbero indicare tagli minori, principalmente a causa della rigidità dell'inflazione dei servizi, della flessibilità del mercato del lavoro, dell'allentamento delle condizioni finanziarie e delle considerazioni sulla gestione del rischio della BCE”, aggiunge l'esperto in un commento dopo l'ultima riunione di vigilanza.

Giovedì scorso la Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse per la quinta volta consecutiva al 4,5%, anche se aveva già parlato di possibili riduzioni se gli indicatori fossero rimasti sul percorso previsto.

La decisione dell'organismo europeo è arrivata un giorno dopo che il tasso d'inflazione negli Stati Uniti è risalito a marzo, raggiungendo il 3,5%, il che, secondo gli esperti, complica e potrebbe ritardare la decisione su un eventuale taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve.

“Ci aspettavamo che la Fed iniziasse ad allentare la sua posizione restrittiva a giugno già dallo scorso ottobre, ma ora abbiamo posticipato le nostre previsioni per il primo taglio a luglio”, ha affermato David Page, responsabile della ricerca macroeconomica presso Axa Investment Managers dopo aver appreso della notizia. i dati sui prezzi statunitensi. .

Alexander Batten, gestore di fondi obbligazionari presso Columbia Threadneedle Investments, stima che le recenti sorprese al rialzo dell’inflazione statunitense abbiano messo in dubbio se la Fed avvierà un ciclo di allentamento quest’anno.

La presidente della BCE Christine Lagarde ha preso le distanze dalla Fed nella conferenza stampa dopo la decisione della BCE e ha sottolineato che le decisioni dell'agenzia dipenderanno dai dati e non dai passi della Fed.

Gli analisti rimangono fiduciosi che la BCE inizierà a tagliare i tassi di interesse a giugno, anche se sono più cauti riguardo ai prossimi passi.

In questo senso, gli esperti della Bank of America si aspettano che la BCE inizi i tagli a giugno, ma dubitano di quali saranno i tagli successivi a causa dei rischi che esistono sul mercato a lungo termine.

“La decisione di giugno prevede un taglio a giugno, niente di più, almeno per ora e fino a quando l’inflazione dei servizi non scenderà molto più in basso. Non contano sulla Fed, ma gli Stati Uniti (e Cina e Giappone) hanno una grande possibilità”. “L’effetto spillover creerà rumore per il petrolio, ma finché arriviamo al 2025, sarà in grado di sopportare gli ostacoli”, afferma Rubén Segura Cayuela, capo economista europeo presso Bank of America.

Da parte sua, Sandra Roma. L’economista europeo del team obbligazionario di AllianceBernstein ritiene che, nella situazione attuale, i rischi siano orientati verso tagli inferiori nel 2024.

“Il mio scenario di base di quattro tagli quest’anno, per un totale di 100 punti base di allentamento monetario, rimane invariato, ma vale la pena evidenziare i rischi che lo circondano. I dati sull’inflazione dell’Eurozona per marzo hanno confermato questa tendenza deflazionistica, ma allo stesso tempo… Lui egli stesso aggiunge: “Ha mostrato una continua inflazione nei servizi”.

Alcuni esperti ritengono che, anche se il primo passo della Banca Centrale Europea precederà quello americano, il resto avverrà a ritmo sostenuto.

Max Stainton, capo stratega globale di Fidelity International, ritiene che, sebbene l'intenzione dell'autorità di vigilanza di avviare il ciclo di tapering a giugno sia già stata definita, ritiene che il percorso oltre quel punto di partenza dipenderà ancora dal percorso della Fed. Aficom

mg/pr