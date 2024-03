Shakira nega il mito della marmellata secondo cui avrebbe scoperto il tradimento di Gerard Pique

Si è parlato molto del divorzio Gerard Pique e ShakiraHanno deciso di porre fine alla loro relazione d'amore dopo più di 12 anni di convivenza, che ha lasciato loro il frutto dell'amore per i loro figli. Milano e Sasha.

Tutto esplode nel 2022, quando le celebrità annunciano di non stare più insieme e la stampa si lascia coinvolgere Spagna Ha seguito ogni passo dell'ex calciatore e giocatore colombiano per determinare le ragioni di questa decisione.

La nativa di Barranquilla pubblicherà il suo nuovo album il 22 marzo. immagine:Instagram @Shakira Coinvolto

Lo hanno rivelato i media catalani Gerrard Pique Gli sarebbe stato infedele in diverse occasioni Shakirale loro serate nei club esclusivi di Barcellona Con amici e belle donne lo interrogarono.

Alcune persone che si sono recate in questi locali o che vi hanno lavorato dopo un periodo di scandalo hanno spiegato che l'ex giocatore spagnolo aveva una stanza riservata ai vip dove corteggiava in privato alcuni “ospiti”.

Queste uscite nascoste alla stampa potrebbero essere avvenute mentre il cantante colombiano non era a casa, e infatti il ​​campione del mondo con la Spagna nel 2010 avrebbe iniziato la sua storia d'amore con la sua attuale fidanzata. Clara Shea Nonostante continui a vivere sotto lo stesso tetto con Shakira.

Avrai più argomenti dedicati a Pique? immagine:Instagram @Shakira Coinvolto

Alla luce di questa voce, che fino ad oggi non è stata smentita, sono emerse altre informazioni che lo dicono Shakira Si rese conto dell'infedeltà del marito perché, quando tornava a casa dalle sue gite e feste, trovava nel frigorifero un barattolo di marmellata vuoto, una situazione strana, dato che nessuno nemmeno antichità Né per Milano e SashaI suoi figli adoravano il prodotto.

Tuttavia, la stessa cantante ha deciso di uscire allo scoperto e risolvere questa voce e lo ha spiegato in un'intervista Il Sunday Times Non è “vero” che il barattolo di marmellata vuoto abbia rivelato l'infedeltà di Pique.

Inoltre, la donna Barranquilla, che vive adesso Miami (Stati Uniti) Lui e i suoi due figli hanno cercato di chiudere l'ondata di domande sulla sua separazione dicendo che aveva sacrificato alcune questioni della sua vita personale e privata per stare con l'ex giocatore del Barcellona.

Il colombiano ha influenze che possono danneggiare il lavoro di Pique. immagine:Instagram @Shakira / @3gerardpique Coinvolto

Ho messo in pausa la mia carriera per molto tempo per stare con Gerrard e fargli giocare a calcio. I sacrifici per amore sono stati tanti

“Ho messo in pausa la mia carriera per molto tempo per stare al fianco di Gerard in modo che potesse giocare a calcio. Ci sono stati molti sacrifici per amore”, ha detto.

In un'altra intervista con Questa mattina, Shakira è stata consultata sulla canzone “Te felicito” con il cantante reggaetonOppure Rao Alejandro Nello specifico nel momento in cui la sua testa è nel congelatore.

La giornalista Alison Hammond ha detto al colombiano: “Di' quello che stavi cercando”. Lei ha risposto: “Andrei al frigorifero per trovare la verità”, ma non ha specificato cosa intendesse con la sua dichiarazione.

Gli sport