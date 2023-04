Shatifa apre un nuovo spazio commemorativo per le vittime del fascismo nel cimitero

Shativa ha un nuovo spazio memoriale dedicato alle vittime del fascismo, situato nel cimitero comunale.

Dopo l’apertura dello spazio riservato ai tiratori della Casa Bianca, la scorsa settimana, un memoriale situato in Avenida Cortes Valenciennes, presentato lunedì, rende omaggio a quelle vittime contro le quali i franchisti si sono vendicati, nonché alle persone uccise durante la bombardamento della stazione fascista nel febbraio 1939, sono tutti sepolti nel cimitero comunale, ma nessuna documentazione è stata verificata sul luogo in cui si trovavano i loro resti.

Il nuovo spazio, denominato “Sempreviva”, è stato realizzato dall’artista Inmaculada Abarca, e si trova nel secondo cortile del cimitero. Il memoriale è stato finanziato con il sostegno della Diputación de València. Come ha chiarito il Consiglio di Chiesa, con questo monumento si vuole dare uno spazio specifico anche ai parenti delle vittime dove poter rendere omaggio quando prima non avevano posto.

Questo lunedì, oltre a questo, i giardini del Palasiet de Xàtiva hanno aperto anche una mostra per il Consiglio provinciale sullo scavo delle tombe del cimitero di Paterna, il luogo dove si concentrano la maggior parte delle esecuzioni per vendetta a Valencia, noto come il “Muro di Spagna”.