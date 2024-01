SICI Kitchen Space, Hábitat e Textilhogar si terranno di nuovo contemporaneamente nel 2024

Quest'anno la Feria Valencia ospiterà un nuovo bando congiunto per grandi mostre internazionali sui settori dell'habitat. E così, da dal 30 settembre al 3 ottobre A 2024 Nuova edizione di Mostra Habitat Valencia, Tessuti per la casa di lusso di TEXTILHOGAR E Lo spazio della cucina di Sisi.

Ricorrono sia l'evento Mobili, illuminazione e decorazione che l'evento Tessili per la casa Celebrazione congiunta per la terza volta Mentre torna in questa esposizione unitaria l'invito ai mobili e alle attrezzature per la cucina, dopo la sua assenza quest'anno per la sua natura biennale.

In questo modo si ripete equazione Da due versioni fa, quando più di 800 aziende e brand internazionali su una superficie espositiva di oltre 90mila metri quadrati. E

Modifica data

Una novità sarà la sede delle mostre La quinta settimana di settembre Copre anche alcuni giorni di ottobre. Queste non sono date insolite per concorsi come Hábitat, che ha già organizzato bandi in date simili nel corso della sua storia. Inoltre, in questo modo, Hábitat, Textilhogar e Espacio Cocina SICI saranno collocati preferenzialmente in date che non siano in conflitto con qualsiasi altro invito rilevante, soprattutto in Asia e Germania, che permetterà Aumento significativo del flusso di acquirenti E visitatori nazionali e internazionali.

Inoltre, nella prossima edizione l'emergere di settori come mobilia In tutte le sue varianti, sia nell'arredo della casa che nell'arredo della cucina.

Habitat, in traiettoria ascendente

A Mostra Habitat ValenciaQuesto nuovo bando congiunto consentirà di rafforzare le forti sinergie tra tutti i settori coinvolti, aumentando così l'attrattiva della sua offerta e le possibilità che offre agli acquirenti, sia nel campo della tradizionale distribuzione di mobili per la casa che in quello delle prescrizioni e dei contratti. Che cerca, nello specifico, una presentazione esaustiva.

Dobbiamo ricordare che il salone del mobile è passato dai 36.000 visitatori dell'ultima sessione, tenutasi nella sola edizione del 2019, ai 48.000 visitatori del 2022, oltre ai settori tessile e cucina in particolare, e a più di 45.000 visitatori nella sessione di quest'anno, a cui partecipa il settore culinario. . Adel era assente.

Textilhogar, in sinergia intorno all'habitat

Da parte sua, questa sarà la terza edizione consecutiva alla quale partecipa Tessili per la casa Il Home Textiles Premium viene celebrato insieme a Hábitat e il secondo con Espacio Cocina SICI. In questo senso, la sinergia professionale attorno alla casa e al contract creato ci ha permesso di rafforzare l'offerta Textilhogar in un settore ad alto valore aggiunto e design e con la presenza sia di produttori che di editori specializzati, ad esempio, in progetti alberghieri o progetti internazionali proiezione e in un'altra versione, l'evento avrà il sostegno dei datori di lavoro in questo settore. Etival – tessili per la casa dalla Spagna.

Spazio cucina SICI, nuove forme e mobili da cucina

Nel frattempo, Espacio Cocina SICI torna a Feria Valley nel 2024 con forza e con un chiaro impegno nel promuovere i mobili da cucina all'interno della sua offerta, che comprende anche settori come rivestimenti, rubinetteria, elettrodomestici, utensili da cucina, illuminazione, piani di lavoro o lavelli. Oltre al concorso indetto con l'incoraggiamento dell'associazione di settore Tua madreha lanciato un nuovo spazio espositivo chiamato Laboratorio di Cucina AMCcon piattaforme “off-the-shelf”, un design standardizzato e un prezzo fisso che include camere d'albergo, attenzione personale al business, bundle, servizi di catering o campagne pubblicitarie personali sui social network.

Visualizza a Tendenze del settore cucina Dove i produttori di mobili per cucina esporranno esclusivamente insieme ai loro collaboratori piani di lavoro, elettrodomestici o mobili ausiliari. Dobbiamo ricordare che Espacio Cocina SICI è l'unica fiera che si svolge al 100% nel nostro paese in questi settori.