Sintesi della guerra tra Israele e Hamas martedì 26 dicembre

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha affermato che il suo Paese sta combattendo una “guerra su più fronti” ed è soggetto ad attacchi da diversi settori. Ha avvertito di una lunga battaglia davanti a sé, dicendo che chiunque lavori contro Israele è un “potenziale obiettivo”.

I commenti di Gallant davanti alla Commissione per gli Affari Esteri e la Difesa del parlamento israeliano seguono quelli del primo ministro Benjamin Netanyahu lunedì, secondo cui la guerra non è ancora finita, dopo che il leader israeliano ha visitato Gaza per la seconda volta dal 7 ottobre.

Nel frattempo, sul fronte diplomatico, un confidente di Netanyahu ha incontrato il segretario di Stato americano Tony Blinken e il consigliere americano per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, mentre la Casa Bianca spera che Israele si allontani dall’intensa guerra che sta conducendo a Gaza. Un alto funzionario israeliano ha detto alla CNN che, sebbene gli Stati Uniti e Israele abbiano divergenze sulla guerra, entrambi i paesi vogliono vedere la fine del gruppo militante.

Ecco altri sviluppi chiave che dovresti conoscere:

La situazione a Gaza: Il Ministero della Sanità della Striscia di Gaza, controllato dal Movimento di resistenza islamica (Hamas), ha annunciato lunedì che almeno 250 persone sono state uccise e altre 500 ferite in 24 ore nel centro della Striscia di Gaza. Secondo il ministero, dall’inizio del conflitto, all’inizio di ottobre, sono state uccise più di 20.000 persone. Oggi, martedì, tre società internet palestinesi hanno annunciato, in dichiarazioni pubblicate sui loro account sui social media, la completa interruzione delle comunicazioni e dei servizi internet nella Striscia di Gaza. Il sito di monitoraggio Internet Netblocks ha detto mercoledì alla CNN che i dati di rete indicavano una nuova interruzione della connettività a Gaza.

L’OMS commenta: Lunedì funzionari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno visitato l'ospedale di Al-Aqsa nel centro di Gaza, dove decine di persone stanno ricevendo cure, tra cui molte vittime degli attacchi aerei che hanno preso di mira il campo profughi di Maghazi. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sottolineato che l'ospedale è al di là delle sue capacità e ha avvertito che “molti non sopravvivranno all'attesa”. In un editoriale pubblicato martedì, Tedros ha anche chiesto ancora una volta un cessate il fuoco a Gaza. Ha detto: “Senza pace non c'è salute, e senza salute non c'è pace”.

Eventi sul campo: L’esercito israeliano sta usando le sue operazioni militari di terra, aria e mare per attaccare quelli che definisce “obiettivi terroristici” a Gaza, secondo una dichiarazione dell’esercito martedì. Lunedì la Reuters, citando due fonti della sicurezza egiziana, ha riferito che i movimenti palestinesi di Hamas e della Jihad islamica hanno respinto il piano proposto dall'Egitto per porre fine alla guerra a Gaza. Inoltre, secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti, martedì la Marina degli Stati Uniti ha intercettato una raffica di droni e missili lanciati dagli Houthi sul Mar Rosso dallo Yemen per un periodo di 10 ore. Un portavoce delle forze Houthi ha affermato il 10 che i lanci rientrano nel quadro del “sostegno continuo e della solidarietà con il popolo palestinese”.

Altri sforzi diplomatici: Kaag ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata il decimo giorno che il vice primo ministro dei Paesi Bassi, Sigrid Kaag, si dimetterà dal suo incarico per diventare il nuovo coordinatore delle Nazioni Unite per gli affari umanitari a Gaza. Inoltre, l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ha avuto colloqui con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che martedì ha avuto una telefonata per valutare gli sviluppi in corso a Gaza e nei territori palestinesi occupati, ha riferito QNA. Secondo la dichiarazione, i leader hanno sottolineato l’importanza di sforzi di mediazione congiunti per “calmare la situazione” e raggiungere un cessate il fuoco permanente.